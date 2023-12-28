60 діб - під вартою: учасникам бійки з патрульними у Ковелі обрали запобіжжний захід
Сьогодні, 15:39
60 діб тримання під вартою: зловмисникам, які чинили опір патрульним у Ковелі, обрали запобіжний захід.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Таке рішення сьогодні, 27 листопада, ухвалив Ковельський міськрайонний суд Волинської області.
Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Ковелі патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Водій, спілкуючись із правоохоронцями, поводився агресивно та конфліктував, не виконував їхніх законних вимог, тож інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт та, не розібравшись в ситуації, ще більше розпалювали його.
Двох зухвалих учасників бійки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм 45 та 43 роки.
У понеділок, 25 листопада, слідчі Ковельського районного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника поліції.
Сьогодні, за клопотанням слідчого, Ковельський міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваним запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави.
Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Слідство триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Таке рішення сьогодні, 27 листопада, ухвалив Ковельський міськрайонний суд Волинської області.
Нагадаємо, у неділю, 24 листопада, у Ковелі патрульні зупинили автомобіль Jeep, водій якого порушив правила дорожнього руху.
Водій, спілкуючись із правоохоронцями, поводився агресивно та конфліктував, не виконував їхніх законних вимог, тож інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт та, не розібравшись в ситуації, ще більше розпалювали його.
Двох зухвалих учасників бійки затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, їм 45 та 43 роки.
У понеділок, 25 листопада, слідчі Ковельського районного управління поліції, за процесуального керівництва прокуратури, повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України. Йдеться про погрозу або насильство щодо працівника поліції.
Сьогодні, за клопотанням слідчого, Ковельський міськрайонний суд Волинської області обрав підозрюваним запобіжний захід – 60 діб тримання під вартою з правом внесення застави.
Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Слідство триває.
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