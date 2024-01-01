Під час ранкової атаки в укритті перинатального центру на світ зʼявилася маленька волинянка





Про це повідомила генеральна директорка медзакладу Ірина Горавська, пишуть Волинські новини.



З її слів, під час повітряної тривоги народилася дівчинка. У її мами це перші пологи.



І жінка, і дитина почуваються добре.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У четвер, 28 листопада,під час масованого ракетного удару в укритті Волинського обласного перинатального центру народилася дитина.Про це повідомила генеральна директорка медзакладу Ірина Горавська, пишуть Волинські новини.З її слів, під час повітряної тривоги народилася дівчинка. У її мами це перші пологи.І жінка, і дитина почуваються добре.

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