Під час ранкової атаки в укритті перинатального центру на світ зʼявилася маленька волинянка
Сьогодні, 10:31
У четвер, 28 листопада,під час масованого ракетного удару в укритті Волинського обласного перинатального центру народилася дитина.
Про це повідомила генеральна директорка медзакладу Ірина Горавська, пишуть Волинські новини.
З її слів, під час повітряної тривоги народилася дівчинка. У її мами це перші пологи.
І жінка, і дитина почуваються добре.
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Про це повідомила генеральна директорка медзакладу Ірина Горавська, пишуть Волинські новини.
З її слів, під час повітряної тривоги народилася дівчинка. У її мами це перші пологи.
І жінка, і дитина почуваються добре.
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