Скільки волинян повернулися на службу після СЗЧ та дизертирства

За три місяці 54 волинських бійці, які під час дії воєнного стану вперше самовільно залишили місце служби або вчинили дезертирство, повернулися до військових частин.Їх звільнили від відбування покарання з випробуванням на виконання закону України №3902-IX, що набув чинності 7 вересня 2024 року. Про це під час брифінгу 5 грудня розповів заступник керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, - пише Суспільне.З його слів, кількість злочинів щодо самовільного залишення частини та дезертирства суттєво збільшилася."Станом на 5 грудня 2024 року Волинською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Західного регіону здійснюється процесуальне керівництво у 877 кримінальних провадженнях", — зазначив прокурор.Усього суди в області, зі слів Назарія Довгана, винесли 96 вироків за статтею 407 Кримінального кодексу України про самовільне залишення військової частини та 1 за статтею 408 Кримінального кодексу України за дезертирство."Реальну міру покарання отримали 4 військовослужбовці. Нині в суді 110 справ за ст. 407 ККУ і 3 справи щодо ст. 408 ККУ", — розповів прокурор Назарій Довган.Згідно із законодавчими змінами, військовослужбовці можуть поновитися на військову службу зі звільненням від кримінальної відповідальності до 1 січня 2025 року. Після повернення на службу командир військової частини впродовж 72 годин із дня прибуття бійця продовжує дію контракту чи проходження служби, а також поновлює грошове забезпечення та соціальні гарантії.Заступник керівника Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Назарій Довган додав: бійці можуть повернутися в частину, яку залишили, або в іншу військову частину, визначену центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво ЗСУ чи іншими військовими формуваннями."Якщо військовослужбовець не бажає повернутися на військову службу, то за це передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі від 5-12 років без можливості випробовуваного терміну у період воєнного стану", — додав прокурор.