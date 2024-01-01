200 дронів і 93 ракети: сьогодні був один із наймасштабніших ударів по енергетиці
Сьогодні, 11:17
В ніч проти 13 грудня Україну атакували 93 ракети, збити вдалося 81 з них.
Про це повідомив Володимир Зеленський.
Росіяни запустили майже 200 безпілотників. Це стало одним із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.
11 крилатих ракет збили завдяки винищувачам F-16.
«Це такий “мирний” план путіна — знищити все. Це так він хоче “перемовин” — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет», — наголосив Зеленський.
Російські війська завдали наймасовішого удару по Івано-Франківській області від початку повномасштабного вторгнення.
Компанія ДТЕК стверджує, що масованого удару також зазнали її теплоелектростанції — там серйозно пошкоджено обладнання.
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Про це повідомив Володимир Зеленський.
Росіяни запустили майже 200 безпілотників. Це стало одним із найбільш масштабних ударів по українській енергетиці.
11 крилатих ракет збили завдяки винищувачам F-16.
«Це такий “мирний” план путіна — знищити все. Це так він хоче “перемовин” — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет», — наголосив Зеленський.
Російські війська завдали наймасовішого удару по Івано-Франківській області від початку повномасштабного вторгнення.
Компанія ДТЕК стверджує, що масованого удару також зазнали її теплоелектростанції — там серйозно пошкоджено обладнання.
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