Чи працюватимуть на Різдво луцькі ринкі





Журналісти сайту новин Луцька та Волині



Зауважимо, у середу 25 грудня графік роботи усіх базарів, згідно з даними від Google, є таким же, як і у звичні дні. Зокрема, Центральний ринок на вулиці Глушець зачинений у понеділок, але працює:



вівторок – 07:00–17:00

середа – 07:00–17:00

четвер – 07:00–17:00

пʼятниця – 07:00–17:00

субота – 07:00–17:00

неділя – 07:00–17:00



Не працює у понеділок і Варшавський ринок, що на вулиці Карпенка-Карого. Проте у звичні дні його двері відчинені за таким графіком:



вівторок: 08:00–16:00

середа: 08:00–16:00

четвер: 08:00–16:00

пʼятниця: 08:00–16:00

субота: 08:00–16:00

неділя: 08:00–16:00



Директор КП «Луцькі ринки» Ігор Корольчук у коментарі підкреслив, що торгові площі, якими опікується комунальне підприємство, працюватимуть на розсуд орендарів. Разом з тим додав, що жодних обмежень зі свого боку вони не встановлюють.



Працівники, наприклад, Варшавського ринку пояснюють, що краще скупитися заздалегіть, аби зустріти свята з усім необхідним. Бо ж підприємці індивідуально вирішують, за яким графіком їм торгувати 25 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вже третій рік поспіль в Україні скасовані вихідні на державні та релігійні свята. Усе через повномасштабне вторгнення та оголошений воєнний стан. Але навіть попри це деякі роботодавці відпускають працівників додому у ці дні. Незабаром на календарі буде 25 січня й українці відзначатимуть одне з головних церковних свят – народження Хреста.Журналісти сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» дізнавалися, чи працюватимуть ринки у місті на Різдво.Зауважимо, у середу 25 грудня графік роботи усіх базарів, згідно з даними від Google, є таким же, як і у звичні дні. Зокрема, Центральний ринок на вулиці Глушець зачинений у понеділок, але працює:вівторок – 07:00–17:00середа – 07:00–17:00четвер – 07:00–17:00пʼятниця – 07:00–17:00субота – 07:00–17:00неділя – 07:00–17:00Не працює у понеділок і Варшавський ринок, що на вулиці Карпенка-Карого. Проте у звичні дні його двері відчинені за таким графіком:вівторок: 08:00–16:00середа: 08:00–16:00четвер: 08:00–16:00пʼятниця: 08:00–16:00субота: 08:00–16:00неділя: 08:00–16:00Директор КП «Луцькі ринки»у коментарі підкреслив, що торгові площі, якими опікується комунальне підприємство, працюватимуть на розсуд орендарів. Разом з тим додав, що жодних обмежень зі свого боку вони не встановлюють.Працівники, наприклад, Варшавського ринку пояснюють, що краще скупитися заздалегіть, аби зустріти свята з усім необхідним. Бо ж підприємці індивідуально вирішують, за яким графіком їм торгувати 25 грудня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію