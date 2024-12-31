Унаслідок російського обстрілу у Києві загинула людина





Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.



Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів житлового будинку у Печерському районі столиці. Також зросла кількість постраждалих унаслідок атаки — їх тепер 7.



Нагадаємо, що 1 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки дронів упали у двох районах столиці — Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі й гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російського обстрілу Києва 1 січня загинула людина.Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів житлового будинку у Печерському районі столиці. Також зросла кількість постраждалих унаслідок атаки — їх тепер 7.Нагадаємо, що 1 січняударними безпілотниками. Уламки дронів упали у двох районах столиці — Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі й гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.

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