Унаслідок російського обстрілу у Києві загинула людина

Унаслідок російського обстрілу у Києві загинула людина
Унаслідок російського обстрілу Києва 1 січня загинула людина.

Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації.

Тіло загиблої жінки дістали з-під завалів житлового будинку у Печерському районі столиці. Також зросла кількість постраждалих унаслідок атаки — їх тепер 7.

Нагадаємо, що 1 січня російські війська атакували Київ ударними безпілотниками. Уламки дронів упали у двох районах столиці — Печерському та Святошинському. В останньому через російську атаку зазнали пошкоджень автомобілі й гаражі. Також часткового руйнування зазнала трамвайна колія.


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Теги: Росія, війна
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