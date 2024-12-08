Пенсіонерки з Волині виготовили понад мільйон енергетичних наборів бля воїнів. ВІДЕО





Жінки збираються щодня від початку повномасштабного вторгнення, розказала Любов Хомячук.



Жінці 70 років та майже рік її син-військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Любов Хомячук каже, що хоче допомагати усім військовим, тому разом з донькою перетворили свій будинок на волонтерський центр.



"Ми такі дірки поробили в цій табуретці, так били горіхи, що табуретку пробили. Як цілий день посидиш з молотком і тоді як ляжеш спати, то ще тобі в мозгах стукає, стукає", — говорить жінка.



За фасування наборів відповідає ківерчанка Тетяна Сотнікова. Жінка працює разом з восьмирічною онукою Софією. Жінка також чекає сина з фронту, він воює ще з 2014 року.



"Дуже багато воїнів телефонує нам, дякують, хочуть вони спілкування, це для них дуже важливо. У нас одне бажання — перемога", — говорить волонтерка.



Волонтерка Олена Миндреску каже, що мішки та сітки з горіхами приносять безплатно люди, також присилають горіхи поштою з Донецької, Сумської, Чернігівської, Хмельницької та Львівської областей.



Волонтерка Тетяна Хомячук каже, що за два роки роботи жінки стали родиною.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Понад мільйон енергетичних пакунків для військових виготовили пенсіонерки з волинського села Веснянка. Жінки об’єдналися у батальйон "Горішок" і допомагають бійцям на фронті.Жінки збираються щодня від початку повномасштабного вторгнення, розказала Суспільному волонтеркаЖінці 70 років та майже рік її син-військовослужбовець вважається зниклим безвісти. Любов Хомячук каже, що хоче допомагати усім військовим, тому разом з донькою перетворили свій будинок на волонтерський центр."Ми такі дірки поробили в цій табуретці, так били горіхи, що табуретку пробили. Як цілий день посидиш з молотком і тоді як ляжеш спати, то ще тобі в мозгах стукає, стукає", — говорить жінка.За фасування наборів відповідає ківерчанка Тетяна Сотнікова. Жінка працює разом з восьмирічною онукою Софією. Жінка також чекає сина з фронту, він воює ще з 2014 року."Дуже багато воїнів телефонує нам, дякують, хочуть вони спілкування, це для них дуже важливо. У нас одне бажання — перемога", — говорить волонтерка.Волонтерка Олена Миндреску каже, що мішки та сітки з горіхами приносять безплатно люди, також присилають горіхи поштою з Донецької, Сумської, Чернігівської, Хмельницької та Львівської областей.Волонтерка Тетяна Хомячук каже, що за два роки роботи жінки стали родиною.

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