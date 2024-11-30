Фермер з Волині змінив плуг на кулемет. ВІДЕО

Звичайний фермер із Волині, чоловік, батько двох синів. У 2023 року "Чорний" залишив усе, щоб стати на захист рідної землі.Про це повідомляють у 141-й окремій піхотній бригаді.Нині землероб із Волині - кулеметник 141-ї окремої механізованої бригади. На передовій, під постійним вогнем, "Чорний" не лише зупиняє ворога, але й рятує життя. Він витягнув із небезпеки понад 12 поранених побратимів, проявляючи мужність і холоднокровність навіть під шквальним обстрілом.Для когось він боєць, для інших — справжній ангел-охоронець. "Чорний" — приклад незламності та відданості своїй справі.