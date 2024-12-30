На Харківщині загинув воіїн з Волині Сергій Єфімчук
Сьогодні, 21:16
Гірка втрата вкотре сколихнула Волинь та Колківську громаду - на війні загинув воїн-краянин.
Про це повідомляють у Колківській громаді.
"У бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, в результаті ворожого обстрілу противника на Харківщині 23 січня загинув наш земляк - Сергій Михайлович Єфімчук 1977 р.н., житель села Криничне", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про прибуття скорботного кортежу, дату і час похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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Про це повідомляють у Колківській громаді.
"У бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, в результаті ворожого обстрілу противника на Харківщині 23 січня загинув наш земляк - Сергій Михайлович Єфімчук 1977 р.н., житель села Криничне", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Про прибуття скорботного кортежу, дату і час похорону повідомлять додатково.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.
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