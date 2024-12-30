На Харківщині загинув воіїн з Волині Сергій Єфімчук





Про це повідомляють у Колківській громаді.



"У бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, в результаті ворожого обстрілу противника на Харківщині 23 січня загинув наш земляк - Сергій Михайлович Єфімчук 1977 р.н., житель села Криничне", - йдеться у дописі на сторінці громади.



Про прибуття скорботного кортежу, дату і час похорону повідомлять додатково.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Гірка втрата вкотре сколихнула Волинь та Колківську громаду - на війні загинув воїн-краянин.Про це повідомляють у Колківській громаді."У бою за Україну, її свободу і незалежність, внаслідок отриманих травм, несумісних з життям, в результаті ворожого обстрілу противника на Харківщині 23 січня загинув наш земляк - Сергій Михайлович Єфімчук 1977 р.н., житель села Криничне", - йдеться у дописі на сторінці громади.Про прибуття скорботного кортежу, дату і час похорону повідомлять додатково.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію