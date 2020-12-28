На Волині розшукують 32-річну жінку, яка зникла 5 днів тому





Про це повідомляють на сторінці поліції Волинської області.



Співробітники Луцького районного управління поліції встановлюють місцезнаходження Іваникович Оксани Володимирівни, 01 лютого 1993 року народження, жительку Луцька.



Жінка 19 лютого близько о 17 години пішла з дому та не повернулася. Де перебуває – невідомо.



Прикмети безвісти зниклої: зріст 160 см, волосся світле, середньої тілобудови.



Поліцейські просять громадян, яким відома будь-яка інформація про зниклу, повідомити поліцію за номерами телефонів: 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102.

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