Через нічну російську атаку дронів на Київщині загинула журналістка Укрінформу Тетяна Кулик

Тетяна Кулик – авторка і ведуча проєкту «Нація непереможних», яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.



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Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою «Центрального каналу» (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.



Навчалася в Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. була заступницею директора ТО «Хрещатик, 26» – філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України "Київська регіональна дирекція"».



Колектив «Укрінформу» висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.



«Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю Кирила Буданова. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання», – зазначив генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.



Варто нагадати, що понад десять років тому, в ніч на 4 вересня 2014 року, на самому початку АТО, в результаті ворожого артобстрілу під Луганськом загинув журналіст Укрінформу Олег Задоянчук.



Під час російського ракетного обстрілу 5 квітня 2024 року в Запоріжжі дістала важкі поранення кінцівок кореспондентка Укрінформу Ольга Звонарьова. Попри це, журналістка швидко повернулася до роботи, ще із загіпсованою ногою. Наприкінці минулого року вона отримала державну нагороду – орден «За заслуги», яким її було відзначено Указом Президента від 28 червня 2024 року.



Зазначимо, що журналісти нині працюють в Україні в умовах підвищеного ризику. Медійники фіксують події війни, щоб надати Україні та світу достовірну інформацію про те, що відбувається, по суті, документуючи докази злочинів російських окупантів. Систематичні злочини РФ в Україні проти журналістів і медіа становлять серйозну загрозу для свободи слова й інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.



Як повідомлялося, серія інтерв’ю «Нація непереможних» про силу духу та незламність українців у період повномасштабної російсько-української війни почала виходити у жовтні 2024 року. Гостями студії були, зокрема, співак Олег Скрипка; ветеран 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» Станіслав Дехтяр; правозахисниця, координаторка груп родин військовополонених та зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людини Олена Бєлячкова тощо.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Унаслідок російської нічної атаки дронів у Київській області загинула журналістка Укрінформу– авторка і ведуча проєкту «Нація непереможних», яка виконувала обов’язки головного редактора Головної редакції мультимедіа.Про це пише Укрінформ Тетяна Кулик була членкинею Національної спілки журналістів України. Раніше працювала головною редакторкою редакції суспільно-публіцистичних програм і ведучою «Центрального каналу» (КДТРК), Всесвітньої служби радіомовлення України, телеведучою Суспільного мовлення.Навчалася в Національному університеті культури і мистецтв. Починала роботу літературною редакторкою. У 2015-2017 рр. була заступницею директора ТО «Хрещатик, 26» – філії ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України "Київська регіональна дирекція"».Колектив «Укрінформу» висловлює щирі співчуття родині Тетяни, її передчасна загибель шокувала колег і стала величезною втратою для агентства.«Тетяна Кулик була чудовою журналісткою, робила багато програм про нашу боротьбу та наших героїв. Ще вчора ми спілкувалися щодо підготовки інтерв’ю. Вона назавжди залишиться в наших серцях і в нашій пам’яті. Ми будемо мститися за нашу колегу матеріалами, які викривають воєнні злочини агресора. І, як сказав у цьому інтерв’ю Кирило Буданов, всі кати українського народу обов’язково понесуть покарання», – зазначив генеральний директор Укрінформу Сергій Череватий.Варто нагадати, що понад десять років тому, в ніч на 4 вересня 2014 року, на самому початку АТО, в результаті ворожого артобстрілу під Луганськом загинув журналіст УкрінформуПід час російського ракетного обстрілу 5 квітня 2024 року в Запоріжжі дістала важкі поранення кінцівок кореспондентка Укрінформу. Попри це, журналістка швидко повернулася до роботи, ще із загіпсованою ногою. Наприкінці минулого року вона отримала державну нагороду – орден «За заслуги», яким її було відзначено Указом Президента від 28 червня 2024 року.Зазначимо, що журналісти нині працюють в Україні в умовах підвищеного ризику. Медійники фіксують події війни, щоб надати Україні та світу достовірну інформацію про те, що відбувається, по суті, документуючи докази злочинів російських окупантів. Систематичні злочини РФ в Україні проти журналістів і медіа становлять серйозну загрозу для свободи слова й інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.Як повідомлялося, серія інтерв’ю «Нація непереможних» про силу духу та незламність українців у період повномасштабної російсько-української війни почала виходити у жовтні 2024 року. Гостями студії були, зокрема, співак; ветеран 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар»; правозахисниця, координаторка груп родин військовополонених та зниклих безвісти Медійної ініціативи за права людинитощо.

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