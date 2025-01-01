Місто на Волині очистить канала за понад чотири мільйони





Тендер на відповідні роботи Берестечківська міська рада оголосила на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 8 березня. Аукціон заплановано на 10 березня, пишуть



Очікувана вартість робіт становить 4,298 мільйона гривень.



Ідеться про очищення водовідвідного каналу протяжністю 1150 метрів, який розташований у східній частині Берестечка, а саме: вирізання кущів, звалювання дерев, корчування пнів, очищення каналу у виїмках i кар'єрах, засмiчених пнями, корiнням, затонулими деревами, болотною і водяною рослинністю, валунами, камінням, розширення і поглиблення каналів, поглиблення й розчищення русел водоприймальників, розрівнювання кавальєрів.



Ці послуги мають надавати на території громади до 31 грудня 2026 року.



Серед вимог до учасників торгів – чітке дотримання природоохоронного законодавства, наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, дотримання техніки безпеки, охорони праці, необхідних природоохоронних заходів, санітарної та протипожежної безпеки, правил дорожнього руху.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Берестечківської громади запланували капітальний ремонт водовідвідної мережі та здійснення заходів щодо запобігання підтопленню.Тендер на відповідні роботи Берестечківська міська рада оголосила на сайті prozorro.gov.ua. Пропозиції учасників приймають до 8 березня. Аукціон заплановано на 10 березня, пишуть Волинські новини Очікувана вартість робіт становить 4,298 мільйона гривень.Ідеться про очищення водовідвідного каналу протяжністю 1150 метрів, який розташований у східній частині Берестечка, а саме: вирізання кущів, звалювання дерев, корчування пнів, очищення каналу у виїмках i кар'єрах, засмiчених пнями, корiнням, затонулими деревами, болотною і водяною рослинністю, валунами, камінням, розширення і поглиблення каналів, поглиблення й розчищення русел водоприймальників, розрівнювання кавальєрів.Ці послуги мають надавати на території громади до 31 грудня 2026 року.Серед вимог до учасників торгів – чітке дотримання природоохоронного законодавства, наявність спеціалізованої техніки та персоналу відповідної кваліфікації, дотримання техніки безпеки, охорони праці, необхідних природоохоронних заходів, санітарної та протипожежної безпеки, правил дорожнього руху.

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