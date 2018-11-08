На Волині зник 16-річний хлопець

На Волині зник 16-річний хлопець
Сьогодні, 4 березня, до відділення поліції №1 м. Ківерці надійшло повідомлення про зникнення дитини.

Про це повідомили на сторінці у фейсбуці "Розшук дітей ГУНП у Волинській області".

3 березня близько 10:00 син заявниці Колесник Іван Ігорович, 2008 р.н., жит. міста Ківерці, пішов з дому та на даний час не повернувся.

Зріст: близько 165 см, худорлявої тілобудови, волосся чорного кольору коротко стрижене.

Одягнутий: куртка чорного кольору, кросівки кольору хакі, шапка, хомут синього кольору.

При собі мобільний телефон не мав, залишив вдома.

"У разі наявності інформації про місце перебування неповнолітнього, телефонуйте 102, або 0502408047", - наголошують у поліції.

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Теги: Ківерці, дитина, розшук
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