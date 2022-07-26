Ексначальник волинської податкової працюватиме у Державній податковій службі України
Сьогодні, 09:30
Колишній начальник Головного управління Державної податкової служби у Волинській області Сергій Лисеюк пішов на підвищення. Він став т.в.о. заступника Голови Державної податкової служби України.
Про це пишуть у телеграм-каналі "Середич.Інфо", посилаючись на власні джерела.
"Джерела повідомляють, що найближчими днями Владислав Бугасов буде звільнений з посади в.о.першого заступника Голови Державної податкової служби України. Його місце, за повідомленням джерел, повинен зайняти Сергій Лисеюк", – йдеться у дописі від 3 березня.
Вже 4 березня телеграм-канал повідомляє, що призначення таки відбулося.
Сергій Лисеюк, народжений у 1990 році в Луцьку, розпочав кар'єру в податковій службі у 2011 році.
З 1 червня 2021 року по 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
26 липня 2022 року призначений начальником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області. Відтоді очолював податкову Волині два з половиною роки.
У січні цього року Лисеюк був офіційно переведений на іншу посаду, і став заступником начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.
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Про це пишуть у телеграм-каналі "Середич.Інфо", посилаючись на власні джерела.
"Джерела повідомляють, що найближчими днями Владислав Бугасов буде звільнений з посади в.о.першого заступника Голови Державної податкової служби України. Його місце, за повідомленням джерел, повинен зайняти Сергій Лисеюк", – йдеться у дописі від 3 березня.
Вже 4 березня телеграм-канал повідомляє, що призначення таки відбулося.
Хто таких Сергій Лисеюк?
Сергій Лисеюк, народжений у 1990 році в Луцьку, розпочав кар'єру в податковій службі у 2011 році.
З 1 червня 2021 року по 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.
26 липня 2022 року призначений начальником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області. Відтоді очолював податкову Волині два з половиною роки.
У січні цього року Лисеюк був офіційно переведений на іншу посаду, і став заступником начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.
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