Ексначальник волинської податкової працюватиме у Державній податковій службі України

Сергій Лисеюк пішов на підвищення. Він став т.в.о. заступника Голови Державної податкової служби України.



Про це пишуть у телеграм-каналі "Середич.Інфо", посилаючись на власні джерела.



"Джерела повідомляють, що найближчими днями Владислав Бугасов буде звільнений з посади в.о.першого заступника Голови Державної податкової служби України. Його місце, за повідомленням джерел, повинен зайняти Сергій Лисеюк", – йдеться у дописі від 3 березня.



Вже 4 березня телеграм-канал повідомляє, що призначення таки відбулося.







Хто таких Сергій Лисеюк?



Сергій Лисеюк, народжений у 1990 році в Луцьку, розпочав кар'єру в податковій службі у 2011 році.



З 1 червня 2021 року по 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.



26 липня 2022 року



У січні цього року Лисеюк був офіційно



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Колишній начальник Головного управління Державної податкової служби у Волинській областіпішов на підвищення. Він став т.в.о. заступника Голови Державної податкової служби України.Про це пишуть у телеграм-каналі "Середич.Інфо", посилаючись на власні джерела."Джерела повідомляють, що найближчими днямибуде звільнений з посади в.о.першого заступника Голови Державної податкової служби України. Його місце, за повідомленням джерел, повинен зайняти Сергій Лисеюк", – йдеться у дописі від 3 березня.Вже 4 березня телеграм-канал повідомляє, що призначення таки відбулося.Сергій Лисеюк, народжений у 1990 році в Луцьку, розпочав кар'єру в податковій службі у 2011 році.З 1 червня 2021 року по 11 липня 2022 року обіймав посаду заступника начальника Західного міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків.26 липня 2022 року призначений начальником Головного управління Державної податкової служби у Волинській області . Відтоді очолював податкову Волині два з половиною роки.У січні цього року Лисеюк був офіційно переведений на іншу посаду , і став заступником начальника Головного управління ДПС у Дніпропетровській області.

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