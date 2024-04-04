Волинь приймає національний чемпіонат

На Волинь з’їхалися близько 500 спортсменів та спортсменок з 11-ти регіонів України. Чимала кількість з них - мешканці прифронтових регіонів України: Донецька, Сумська, Харківська, Миколаївська, Дніпропетровська області. Учасники та учасниці виборюють право представляти Україну в складі збірної на Європейських та світових стартах.Організаторами чемпіонату є Українська спортивна федерація «Козацький двобій» та Міністерство молоді та спорту України. Захід цьогоріч знову приймає Волинь. Всю безпосередню роботу по організації чемпіонату проводить ВП «Української спортивної федерації «Козацький двобій» у Волинській області, за всебічного сприяння Волинської обласної державної адміністрації, Волинської обласної ради та Волинської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства «Динамо» України.Керівник відокремленого підрозділу Федерації, перший заступник голови Волинської обласної організації ФСТ «Динамо» Українирозповів, що на даному чемпіонаті Волинська збірна представлена спортсменами відразу кількох Клубів та спортивних організацій нашого регіону.«Збірна Волині є найбільшою на цих змаганнях - це понад 150 осіб. Ми провели на достойному рівні обласний відбір та сформували з поміж переможців та призерів сильну команду. До складу об’єднаної збірної увійшли вихованці СК «Форма» (тренери Савчук А. В., Хілько О. М.), СК «Любарт» (тренер Крисько О. О.), СК «Волинь» (Бродович В.), БК «Бушидо» (тренер Панасюк О. О.), СК «Воїн» (тренери Зінчук А. О., Башук Ю. В.), СК «Елемент» (тренер Ковирнов С. О.), СК «Магістр» (тренери Грисюк Д. І., Тіпухов В. О., Єфімов О. О., Гуль В. І.), ДЮСШ 2 - БК «Гарда» (Савчук М. М., Сильман І. М., Ковальчук Д.), ДСКПР «Інсайт» (тренери Веремій І. В., Чайка О. О., Паліївець В. А.), СК «ANT» (тренер Галецький Д. В.), СК «Легіон» (тренери Протасюк А. Р., Кулаков О. В.), СК «Легіон» (тренер Малярчук Д. В.), ДЮСШ 2 (тренер Кобель Д. А.)»Відкрив чемпіонат голова Волинської обласної ради, голова регіонального відділення Національного олімпійського комітету України. Начальник управління молоді та спорту Волинської обласної державної адміністрації Олександра Хвіщук привітав усіх присутніх та вручив посвідчення майстра спорту України волинянину Владиславу Барванову - спортсмену бійцівського Клубу «ANT» (тренер-викладачЗа допомогу в організації чемпіонату та якісний медичний супровід було відзначено подякою Громадську організацію «Волинська обласна організація товариства Червоного Хреста України».