Через артобстріл на Донеччині загинув воїн з Волині Федір Шклярчук

Знову трагічна звістка сколихнула Волинь та Колківську громаду. Війна забрала життя ще одного воїна-волинянина.Про це повідомляють у Колківській громаді."З глибоким сумом повідомляємо, що 16 березня 2025 року, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в Донецькій області, загинув наш земляк, солдат,з села Заріччя.Федір Васильович, водій 1 самохідного артилерійського взводу 1 самохідної артилерійської батереї, народжений 14.09.1973 р., віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави", - йдеться на сторінці Колківської громади.Про дату та час зустрічі і поховання Героя буде повідомлено пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого воїна.