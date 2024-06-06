Як на Шацьких озерах готуються до відпочинкового сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 08:35
У Шацькому національному природному парку показали, як відбувається підготовка до нового турситичного сезону.
Особливу увагу звертають на безпеку, комфорт, екологію, - повідомляють у Шацькому НПП.
Шацький національний природний парк готується до нового туристичного сезону, створюючи комфортні та безпечні умови длян відпочинку.
Облаштовуються рекреаційні зони, встановлюються нові місця для відпочинку, оновлюються туристичні маршрути, а доступ до озер стає зручнішим і безпечнішим.
Особлива увага приділяється збереженню природи та екологічній свідомості. Відвідувачів закликають дотримуватися правил відповідального відпочинку, щоб залишати територію чистою та недоторканою.
У нацпарку нагадали, що територія парку входить до прикордонної зони, тому туристам радять не забувати документи та ознайомитися з правилами перебування.
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Особливу увагу звертають на безпеку, комфорт, екологію, - повідомляють у Шацькому НПП.
Шацький національний природний парк готується до нового туристичного сезону, створюючи комфортні та безпечні умови длян відпочинку.
Облаштовуються рекреаційні зони, встановлюються нові місця для відпочинку, оновлюються туристичні маршрути, а доступ до озер стає зручнішим і безпечнішим.
Особлива увага приділяється збереженню природи та екологічній свідомості. Відвідувачів закликають дотримуватися правил відповідального відпочинку, щоб залишати територію чистою та недоторканою.
У нацпарку нагадали, що територія парку входить до прикордонної зони, тому туристам радять не забувати документи та ознайомитися з правилами перебування.
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