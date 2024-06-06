Як на Шацьких озерах готуються до відпочинкового сезон. ВІДЕО

Як на Шацьких озерах готуються до відпочинкового сезон. ВІДЕО
У Шацькому національному природному парку показали, як відбувається підготовка до нового турситичного сезону.

Особливу увагу звертають на безпеку, комфорт, екологію, - повідомляють у Шацькому НПП.

Шацький національний природний парк готується до нового туристичного сезону, створюючи комфортні та безпечні умови длян відпочинку.

Облаштовуються рекреаційні зони, встановлюються нові місця для відпочинку, оновлюються туристичні маршрути, а доступ до озер стає зручнішим і безпечнішим.

Особлива увага приділяється збереженню природи та екологічній свідомості. Відвідувачів закликають дотримуватися правил відповідального відпочинку, щоб залишати територію чистою та недоторканою.

У нацпарку нагадали, що територія парку входить до прикордонної зони, тому туристам радять не забувати документи та ознайомитися з правилами перебування.


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Теги: Волинь, Світязь, Шацькі озера
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