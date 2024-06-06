Як на Шацьких озерах готуються до відпочинкового сезон. ВІДЕО

У Шацькому національному природному парку показали, як відбувається підготовка до нового турситичного сезону.Особливу увагу звертають на безпеку, комфорт, екологію, - повідомляють у Шацькому НПП.Шацький національний природний парк готується до нового туристичного сезону, створюючи комфортні та безпечні умови длян відпочинку.Облаштовуються рекреаційні зони, встановлюються нові місця для відпочинку, оновлюються туристичні маршрути, а доступ до озер стає зручнішим і безпечнішим.Особлива увага приділяється збереженню природи та екологічній свідомості. Відвідувачів закликають дотримуватися правил відповідального відпочинку, щоб залишати територію чистою та недоторканою.У нацпарку нагадали, що територія парку входить до прикордонної зони, тому туристам радять не забувати документи та ознайомитися з правилами перебування.