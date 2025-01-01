У Луцьку через змагання перекриють рух транспорту на центральній вулиці
Сьогодні, 22:12
У Луцьку через змагання тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі.
Про це повідомляє Луцька міська рада у соцмережах, передає "Місто. Медіа".
Через Чемпіонат України зі спортивної ходьби транспорту заборонили курсувати з 07:00 до 14:00 у суботу, 5 квітня.
Рух перекриють від вулиці Паркової до Старобульварної (колишня Сенатора).
Водіїв просять заздалегідь продумати маршрут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Луцька міська рада у соцмережах, передає "Місто. Медіа".
Через Чемпіонат України зі спортивної ходьби транспорту заборонили курсувати з 07:00 до 14:00 у суботу, 5 квітня.
Рух перекриють від вулиці Паркової до Старобульварної (колишня Сенатора).
Водіїв просять заздалегідь продумати маршрут.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцькому зоопарку змінився графік роботи
Сьогодні, 22:43
У Луцьку через змагання перекриють рух транспорту на центральній вулиці
Сьогодні, 22:12
Очне навчання і гібридні формати: як працюють школи Волині та скільки з них мають укриття
Сьогодні, 21:45
Які ціни на яйця та молочні продукти на ринку в Луцьку
Сьогодні, 21:15
На війні з окупантами загинув Герой з Волині Артем Тахасюк
Сьогодні, 20:38