У Луцьку через змагання перекриють рух транспорту на центральній вулиці

У Луцьку через змагання перекриють рух транспорту на центральній вулиці
У Луцьку через змагання тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі.

Про це повідомляє Луцька міська рада у соцмережах, передає "Місто. Медіа".

Через Чемпіонат України зі спортивної ходьби транспорту заборонили курсувати з 07:00 до 14:00 у суботу, 5 квітня.

Рух перекриють від вулиці Паркової до Старобульварної (колишня Сенатора).

Водіїв просять заздалегідь продумати маршрут.

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Теги: луцьк, перекриття доріг
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