У Луцьку через змагання перекриють рух транспорту на центральній вулиці





Про це повідомляє Луцька міська рада у соцмережах, передає



Через Чемпіонат України зі спортивної ходьби транспорту заборонили курсувати з 07:00 до 14:00 у суботу, 5 квітня.



Рух перекриють від вулиці Паркової до Старобульварної (колишня Сенатора).



Водіїв просять заздалегідь продумати маршрут.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку через змагання тимчасово зупинять рух транспорту на проспекті Волі.Про це повідомляє Луцька міська рада у соцмережах, передає "Місто. Медіа". Через Чемпіонат України зі спортивної ходьби транспорту заборонили курсувати з 07:00 до 14:00 у суботу, 5 квітня.Рух перекриють від вулиці Паркової до Старобульварної (колишня Сенатора).Водіїв просять заздалегідь продумати маршрут.

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