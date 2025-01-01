Понищили фото, розбили вази та лампадки: у Рожищі невідомі вандали на кладовищі здійснили наругу над памʼяттю воїнів

В Рожищі на кладовищі на Алеї слави у свято Великдня сталась незрозуміла диверсія, наруга над памʼяттю воїнів, які загинули.Про це написала рожищенська волонтеркау Фейсбуці."Хтось пошкодив на могилах фото захисників, лампадки і інші аксесуари, які стояли на могилах, розбиті вази. Рідні вимагають від правоохоронців швидкого реагування і покарання за зневагу до подвигу захисників України", - йдеться у дописі."На момент моїх фото рідні могили вже по прибирали", - додала волонтерка.