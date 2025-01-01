Поліція: в аварії в Луцьку загинуло подружжя, діти потрапили до лікарні

Поліція: в аварії в Луцьку загинуло подружжя, діти потрапили до лікарні
Поліцейські зʼясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди на вулиці Львівській у Луцьку, в якій загинуло подружжя.

Окрім цього, в аварії травмувалися двоє дітей, хлопчика госпіталізували, дівчинку після надання медичної допомоги відпустили додому, повідомляє Сектор комунікації поліції Волинської області.

Аварія трапилася сьогодні зранку на вулиці Львівській у Луцьку. 34-річний водій Opel, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не надав перевагу у русі вантажівці Scania та зіткнувся з нею. Внаслідок зіткнення - він та 40-річна пасажирка загинули. Ще двоє пасажирів, 6-річний хлопчик та 12-річна дівчинка, отримали тілесні ушкодження.

На місці працюють слідчі Головного управління Національної поліції у Волинській області. Вже внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Під час досудового розслідування усі обставини аварії буде встановлено.


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Теги: ДТП, Луцьк
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