Волинський воїн взяв у полон двої російських розвідників
Сьогодні, 15:39
Молодший сержант із Волині з позивним “Тімон” взяв двох російських розвідників у полон.
Про це повідомили на сторінці 155 ОМБр.
У бригаді стверджують, що молодший сержант із позивним “Тімон”, не просто виконує завдання пішої розвідки — він виживає там, де інші не проходять.
"Тімон" прийшов у бригаду добровольцем у серпні 2024-го, хоча мав право на відстрочку. Вже за кілька місяців — героїчні бої, дев’ять діб на позиції наодинці, і двоє полонених ворогів.
На Покровському напрямку немає безпечних місць. Але “Тімон” іде першим. Бо така його робота — бачити ворога першим. І діяти першим.
Хто хоче допомогти підрозділу – може скинутися на квадроцикли для 3 Механізованого Батальйону 155 омбр ім. «Анни Київської» на банку або на картку за номером 4441 1111 2110 9932.
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Про це повідомили на сторінці 155 ОМБр.
У бригаді стверджують, що молодший сержант із позивним “Тімон”, не просто виконує завдання пішої розвідки — він виживає там, де інші не проходять.
"Тімон" прийшов у бригаду добровольцем у серпні 2024-го, хоча мав право на відстрочку. Вже за кілька місяців — героїчні бої, дев’ять діб на позиції наодинці, і двоє полонених ворогів.
На Покровському напрямку немає безпечних місць. Але “Тімон” іде першим. Бо така його робота — бачити ворога першим. І діяти першим.
Хто хоче допомогти підрозділу – може скинутися на квадроцикли для 3 Механізованого Батальйону 155 омбр ім. «Анни Київської» на банку або на картку за номером 4441 1111 2110 9932.
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