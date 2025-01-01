На війні загинув полковник міліції Геннадій Єпіфанович

На війні загинув полковник міліції Геннадій Єпіфанович
Захищаючи нашу країну від російських загарбників загинув полковник міліції Геннадій Єпіфанович.

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбуку В’ячеслав Аброськін.

"Професійний оперативник, сильна й добра людина. Разом працювали в Департаменті карного розшуку МВС України — документували та затримували злочинні угруповання і бандформування.
Останні десять років його життя були непростими. Після виходу у відставку — аварія, зруйновані плани, суд, в’язниця…Доля зламала його життя, але не знищила його як людину", - йдеться у дописі.

"Коли почалася велика війна, він пішов добровольцем. І віддав своє життя за Україну. За кожного з нас", - додав Аброськін.

ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

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Теги: Смерть воїна, загинув Герой, втрата
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