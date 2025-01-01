На війні загинув полковник міліції Геннадій Єпіфанович

Захищаючи нашу країну від російських загарбників загинув полковник міліціїПро це написав на своїй сторінці у Фейсбуку"Професійний оперативник, сильна й добра людина. Разом працювали в Департаменті карного розшуку МВС України — документували та затримували злочинні угруповання і бандформування.Останні десять років його життя були непростими. Після виходу у відставку — аварія, зруйновані плани, суд, в’язниця…Доля зламала його життя, але не знищила його як людину", - йдеться у дописі."Коли почалася велика війна, він пішов добровольцем. І віддав своє життя за Україну. За кожного з нас", - додав Аброськін.ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.