У Луцьку розшукують господаря собака

У Луцьку розшукують господаря собака
У Луцьку розшукують господаря собака.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

"Увага! Шукаємо господаря собаки. Сьогодні велопатруль виявив тваринку у Луцьку, в парку імені Лесі Українки, поблизу бігової доріжки. На жаль, жетона з контактними даними власника не було.

Господаря собаки просимо якнайшвидше відгукнутись: напишіть нам на:
Facebook чи Instagram. Або зверніться за номером: 0674752707.

"Дбайте про безпеку своїх улюбленців — забезпечуйте їх жетонами з контактною інформацією господаря", - зазначають у патрульній поліції.
У Луцьку розшукують господаря собака
У Луцьку розшукують господаря собака

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Теги: Луцьк, собака, патрульні
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