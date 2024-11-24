«Раніше казали

«Раніше казали
Сім'я Васевичів із села Луків на Волині обробляє понад 80 гектарів землі — сіють жито, пшеницю, кукурудзу та сою.

Як розповів 27-річний Назар Васевич, фермерство — родинна справа, якою займаються усі члени сім'ї. Він перейняв досвід від батька, який від початку війни захищав країну, - пише Суспільне.

Раніше у полі Назар працював зі старшим братом, торік Олег Васевич загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.
«Раніше казали

"До 2022 року в нас було сільське господарство, активно розвивалося. В Олега на той час було своє господарство і так ми працювали, — пригадує Назар. — Прийшла московська нога і сколотила нам таку трагедію. У 2024 році я сам був, зараз тато прийшов, то мені допомагає, працюємо вдвох на землі".

Цього року родина збільшила посіви гібридного жита, яке підходить для борошна на хліб. Тепер сподіваються на гарну погоду і врожай. Зі слів Назара, працювати у сільському господарстві йому подобається, свою професію вважає престижною.
«Раніше казали

"Коли я приїжджаю на поле, я відпочиваю, це такий релакс можна сказати, особливо, коли захід сонця. Це просто не передати, поле — це свій вайб. Я пам’ятаю, що раніше казали "колгоспник", а зараз, коли ти в сільському господарстві працюєш, то це вже круто. Цим треба жити, це треба любити", — ділиться фермер.
«Раніше казали

З початку повномасштабної війни Назар волонтерить, возить допомогу на схід українським військовим. Каже: з фермерства живе уся його родина.

"Коли виростили, я стараюся заховати все в комору і чекати кращої ціни, бо в жнива на озимину на пшеничку ціни немає, — говорить фермер. — Друге питання, коли приходить осінь, тобі знов сіяти треба. Де взяти гроші на посівну і тут мусиш щось продавати".



Довідково: станом на червень на території Волині діють понад 700 фермерських господарств, які обробляють до 100 тисяч гектарів землі. Також діють 120 сімейних фермерських господарств. Більшість із них займаються рослинництвом і тваринництвом.

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Теги: Волинь, війна, сільське господарство, Луків, фермер
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