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Як розповів 27-річний Назар Васевич, фермерство — родинна справа, якою займаються усі члени сім'ї. Він перейняв досвід від батька, який від початку війни захищав країну, - пише



Раніше у полі Назар працював зі старшим братом, торік Олег Васевич загинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі.



"До 2022 року в нас було сільське господарство, активно розвивалося. В Олега на той час було своє господарство і так ми працювали, — пригадує Назар. — Прийшла московська нога і сколотила нам таку трагедію. У 2024 році я сам був, зараз тато прийшов, то мені допомагає, працюємо вдвох на землі".



Цього року родина збільшила посіви гібридного жита, яке підходить для борошна на хліб. Тепер сподіваються на гарну погоду і врожай. Зі слів Назара, працювати у сільському господарстві йому подобається, свою професію вважає престижною.



"Коли я приїжджаю на поле, я відпочиваю, це такий релакс можна сказати, особливо, коли захід сонця. Це просто не передати, поле — це свій вайб. Я пам’ятаю, що раніше казали "колгоспник", а зараз, коли ти в сільському господарстві працюєш, то це вже круто. Цим треба жити, це треба любити", — ділиться фермер.



З початку повномасштабної війни Назар волонтерить, возить допомогу на схід українським військовим. Каже: з фермерства живе уся його родина.



"Коли виростили, я стараюся заховати все в комору і чекати кращої ціни, бо в жнива на озимину на пшеничку ціни немає, — говорить фермер. — Друге питання, коли приходить осінь, тобі знов сіяти треба. Де взяти гроші на посівну і тут мусиш щось продавати".







Довідково: станом на червень на території Волині діють понад 700 фермерських господарств, які обробляють до 100 тисяч гектарів землі. Також діють 120 сімейних фермерських господарств. Більшість із них займаються рослинництвом і тваринництвом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сім'я Васевичів із села Луків на Волині обробляє понад 80 гектарів землі — сіють жито, пшеницю, кукурудзу та сою.Як розповів 27-річний, фермерство — родинна справа, якою займаються усі члени сім'ї. Він перейняв досвід від батька, який від початку війни захищав країну, - пише Суспільне Раніше у полі Назар працював зі старшим братом, торікзагинув під час виконання бойового завдання на Запоріжжі."До 2022 року в нас було сільське господарство, активно розвивалося. В Олега на той час було своє господарство і так ми працювали, — пригадує Назар. — Прийшла московська нога і сколотила нам таку трагедію. У 2024 році я сам був, зараз тато прийшов, то мені допомагає, працюємо вдвох на землі".Цього року родина збільшила посіви гібридного жита, яке підходить для борошна на хліб. Тепер сподіваються на гарну погоду і врожай. Зі слів Назара, працювати у сільському господарстві йому подобається, свою професію вважає престижною."Коли я приїжджаю на поле, я відпочиваю, це такий релакс можна сказати, особливо, коли захід сонця. Це просто не передати, поле — це свій вайб. Я пам’ятаю, що раніше казали "колгоспник", а зараз, коли ти в сільському господарстві працюєш, то це вже круто. Цим треба жити, це треба любити", — ділиться фермер.З початку повномасштабної війни Назар волонтерить, возить допомогу на схід українським військовим. Каже: з фермерства живе уся його родина."Коли виростили, я стараюся заховати все в комору і чекати кращої ціни, бо в жнива на озимину на пшеничку ціни немає, — говорить фермер. — Друге питання, коли приходить осінь, тобі знов сіяти треба. Де взяти гроші на посівну і тут мусиш щось продавати".станом на червень на території Волині діють понад 700 фермерських господарств, які обробляють до 100 тисяч гектарів землі. Також діють 120 сімейних фермерських господарств. Більшість із них займаються рослинництвом і тваринництвом.

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