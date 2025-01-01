Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 липня





Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.



Так, у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнямию Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.



На території Волинської області синоптики теж прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.



Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У понеділок, 7 липня у Луцьку та на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Так, у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнямию Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.На території Волинської області синоптики теж прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.

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