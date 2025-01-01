Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 7 липня
Сьогодні, 20:00
У понеділок, 7 липня у Луцьку та на території Волинської області очікується хмарна погода з проясненнями.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнямию Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.
На території Волинської області синоптики теж прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
Так, у Луцьку очікується хмарна погода з проясненнямию Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквал 15-20 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 31-33°.
На території Волинської області синоптики теж прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза, подекуди град.
Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 29-34°.
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