Квартири, гроші, люксові авто: що у декларації заступника керівника БЕБ Волині

Сергій Журавльов схоже заслужив неабияку батьківську любов, бо ж отримує від тата і машини, і квартири, і навіть мільйонні грошові подарунки. Саме так скромний посадовець і може дозволити собі катати на елітних автівках, які йому, ой, як не по кишені. Проте за ширмою родинної допомоги, ймовірно, може ховатися класична схема, коли чиновник демонструє на папері скромність, але в реальності живе розкішно завдяки «подарункам» від родини, походження яких не має логічного пояснення.



Про це стало відомо з



Заступником начальника волинського БЕБ Журавльов став у липні 2024 року. Привіз сюди дружину з донькою та поселився у селі Тарасове під Луцьком в будинку відомого в області забудовника. До цього теж пройшов чималий шлях в різних органах – від податкової до прокуратури, ДБР та зрештою опинився в Бюро економічної безпеки. На терени Волині чоловік примандрував із Чернівецької області, де обіймав таку ж посаду.



Разом з тим, згідно з деклараціями посадовця, він регулярно користується майном, що належить його батькові, зокрема автомобілями, житлом, а також отримує від нього значні грошові подарунки.



Як їздити на дорогих автівках за гроші батька?

Ще будучи при посаді у прокуратурі Дніпропетровської області у 2015 році він декларував володіння старенькою «хондою» та мав право користування батьковою Toyota Camry 2011 року. Жив тодішній прокурор доволі скромно – був приписаний у кімнатці на 12 квадратів, яка належала Дніпропетровській міській раді та мав право користування квартирою на 30 квадратів, яку йому люб'язно надав такий собі Олександр Гнєзділов. Останній зараз теж працює в органах Бюро економічної безпеки.



Вже через рік, у 2016 році, Сергій Журавльов отримує від свого батька подарунок – 50 тис. гривень і продовжує користуватися його «тойотою».



У 2017-му посадовець отримує в користування ще один автомобіль й також, ймовірно, від родички – Світлани Журавльової. Йдеться про Toyota Avalon, якою він почав користуватися з жовтня того року. Без фінансової підтримки тата тоді теж не обійшлося. Так, чоловік знову задекларував 50 тис. грн подарунка.



В декларації за 2018-й батькова «тойота» зникає, але натомість з'являється інша автівка – BMW 535 2014 року, якою з серпня Сергію Журавльову дозволила користуватися інша родичка – Катерина Журавльова. Ну і традиційно посадовець декларує подарунок від тата, та цього разу вже більший – 60 тис. грн. Того ж року замахнувся Сергій вже на іншу посаду. Напевно, в прокуратурі було не так цікаво, тому чоловік подався в Державне бюро розслідувань, щоправда, не на Дніпровщині, а у Полтаві.



Нова автівка від тата – BMW X5 2014-го – засвітилась у декларації пана Сергія вже у травні 2020-го. Припускаємо, оскільки автівки треба було десь паркувати, а новоспеченій родині жити (бо ж Сергій Журавльов обзавівся дружиною), батьку довелось розщедритись. Таким чином через рік (у 2021-му) у користуванні сина з'явилось і паркомісце за 250 тис. грн, і новенька квартира за майже 1,5 мільйона (усе у місті Дніпро). Цікаво також і те, що зі всім цим він показує користування ще однією автівкою тата – FORD MUSTANG 2016-го. Зауважимо, що, згідно з декларацією за 2021-й, чоловік користується «мустангом» з 2019-го, але у декларації за той рік легковика немає.



Своєю автівкою Сергій Журавльов нарешті розжився аж у 2023-му. Вказує, що придбав MERCEDES-BENZ GLS 400 2019 року у серпні 2023 року. Заплатив за нього нібито 2,4 млн грн. Разом з тим у НАЗК виникли питання щодо реальної вартості автівки. На той момент чоловік вже обіймав посаду заступника керівника БЕБ у Чернівецькій області. Його декларація підпала під перевірку антикорупційник органів, які стверджують, мовляв, ціна залізного коня занижена, а його реальна вартість мала б становити близько 3,4 млн, тобто на мільйон більше. Ну і традиційно батько не лишив сина без фінансової допомоги та подарував аж 1,3 млн грн.



Наголосимо: у відкритих реєстрах немає жодних даних, що батько Сергія Журавльова має бізнес, є ФОПом чи власником компанії. Тож виникає логічне питання: звідки ж тоді у тата стільки грошей на автопарк, квартири та мільйонні «подарунки» синові? Бо виглядає так, ніби фінансова щедрість значно випереджає його офіційні можливості.



