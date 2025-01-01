На 54-му році життя зупинилося серце Руслана Морочковського - завівідділенням Волинської інфекційної лікарні

Морочковський Руслан Семенович – лікар-інфекціоніст, завідувач дорослим відділенням КП «Волинська обласна інфекційна лікарня».



Про це повідомили у



Народився Руслан Семенович 4 листопада 1970 року в смт. Дережня Хмельницької області. Після закінчення Львівського медичного інституту у 1993 році розпочав інтернатуру у Волинській обласній клінічній лікарні, де з 1995 року працював лікарем-інфекціоністом інфекційного відділення. З 1997 року продовжив свою роботу лікарем-інфекціоністом у інфекційній лікарні м.Луцька.



У 2000 році очолив інфекційне відділення для дорослих КП «Волинська обласна інфекційна лікарня». З 2012 року працював на посаді заступника головного лікаря по медичній частині. У 2017 році призначений на посаду головного лікаря КП «Волинська обласна інфекційна лікарня». З 2020 року продовжив свою трудову діяльність на посаді завідувача інфекційного відділення для дорослих.



"Руслан Семенович усе своє життя присвятив медицині. Професіонал своєї справи, уважний, людяний, чуйний та доброзичливий. Завжди готовий прийти на допомогу і підтримати. Його душевне тепло та мудрість назавжди запам'ятаються усім, хто мав щастя працювати з ним поруч.



Колектив КП «Волинська обласна інфекційна лікарня» висловлює щирі співчуття родині та близьким Руслана Семеновича. Світла пам’ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що прощання відбудеться сьогодні, 23 вересня за адресою с. Великий Омеляник вул. Лисенка, 82. О 13 год. - панахида, 13.30 - чин похорону.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого. Вічна пам'ять!

