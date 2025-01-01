Людина, яка прагне зберегти себе і свій дім у мінливому світі: огляд вистав у Луцьку 7 – 12 жовтня
Сьогодні, 10:45
Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка запрошує лучан та гостей міста на перегляд вистав.
Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 14 до 19 жовтня.
Вистава, що поєднує тонкий гумор, філософські підтексти й театральну гру, у якій кожен глядач може впізнати себе!
У вівторок, 14 жовтня о 18:00, на камерній сцені – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Постановка досліджує межу між реальністю та уявою, де звичні ситуації набувають несподіваного звучання. Герої потрапляють у дивні, абсурдні обставини, що водночас викликають сміх і змушують замислитися. Це історія про страх, невпевненість і кумедні спроби зробити свій «перший крок».
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Вистава, що поєднує чорний гумор, напругу й філософські роздуми про цінність вибору та відповідальності.
У середу, 15 жовтня о 18:00 – «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Ця чорна комедія – це гостросюжетна історія про людину, яка опиняється між життям і смертю, правдою і самообманом. У цій п’єсі реальність межує з містикою, а кумедне – з трагічним. Авторка з іронією досліджує, що відбувається, коли минуле раптово повертається у найнеочікуваніший момент.
На основній сцені – прониклива історія про людину, яка намагається зберегти себе і свій дім у мінливому світі.
У суботу ввечері, 18 жовтня о 17:00 – гірка комедія на дві дії «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У центрі сюжету – доля селянина, що стикається з байдужістю, зрадою й власними ілюзіями. Попри гумор і яскраві характери, вистава сповнена болю втрат і прагнення гідності. Це щира, жива оповідь про те, як непросто залишатися людиною, коли навколо все змінюється.
У неділю вранці для дітей – сучасне прочитання класичної історії про мрію, добро та віру в дива.
У неділю, 19 жовтня о 12:00 – мюзикл на дві дії «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Яскрава музика наповнює знайомий сюжет новими емоціями та живою енергією. У виставі поєднаний гумор, чарівність і щирість, що захоплюють глядачів будь-якого віку. Це казка, яка нагадує: навіть найпростіша дівчина може змінити свою долю, якщо не перестане вірити у себе.
Дотепна й щира історія про пошуки шукає любові, спокою і трохи гармонії у власному життєвому хаосі.
У неділю, 19 жовтня о 17:00 – комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Герої потрапляють у кумедні, несподівані ситуації, намагаючись зрозуміти себе та оточуючих. Попри легкий гумор, вистава торкається тем самотності, віку та пошуку справжніх почуттів. Це сміх крізь сльози, який залишає теплий післясмак і відчуття надії.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Facebook
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
☑️ LinkedIn
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історії, сповнені пригод та кохання. Щирі сценічні переживання – усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.
Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 14 до 19 жовтня.
Вистава, що поєднує тонкий гумор, філософські підтексти й театральну гру, у якій кожен глядач може впізнати себе!
У вівторок, 14 жовтня о 18:00, на камерній сцені – сюрреалістична комедія «Перший раз» Міхала Вальчака. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (без антракту).
Постановка досліджує межу між реальністю та уявою, де звичні ситуації набувають несподіваного звучання. Герої потрапляють у дивні, абсурдні обставини, що водночас викликають сміх і змушують замислитися. Це історія про страх, невпевненість і кумедні спроби зробити свій «перший крок».
Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на сайті театру.
Вистава, що поєднує чорний гумор, напругу й філософські роздуми про цінність вибору та відповідальності.
У середу, 15 жовтня о 18:00 – «Той, що відчиняє двері» Неди Нежданої. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Камерна сцена. Тривалість – 1 година 10 хвилин (без антракту).
Ця чорна комедія – це гостросюжетна історія про людину, яка опиняється між життям і смертю, правдою і самообманом. У цій п’єсі реальність межує з містикою, а кумедне – з трагічним. Авторка з іронією досліджує, що відбувається, коли минуле раптово повертається у найнеочікуваніший момент.
На основній сцені – прониклива історія про людину, яка намагається зберегти себе і свій дім у мінливому світі.
У суботу ввечері, 18 жовтня о 17:00 – гірка комедія на дві дії «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
У центрі сюжету – доля селянина, що стикається з байдужістю, зрадою й власними ілюзіями. Попри гумор і яскраві характери, вистава сповнена болю втрат і прагнення гідності. Це щира, жива оповідь про те, як непросто залишатися людиною, коли навколо все змінюється.
У неділю вранці для дітей – сучасне прочитання класичної історії про мрію, добро та віру в дива.
У неділю, 19 жовтня о 12:00 – мюзикл на дві дії «Попелюшка» Вікторії Васалатій за Шарлем Перро, музика Вікторії Васалатій та Юрія Кондратюка. Основна сцена. Режисер-постановник – Ярослав Ілляшенко. Тривалість – 1 година 30 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Яскрава музика наповнює знайомий сюжет новими емоціями та живою енергією. У виставі поєднаний гумор, чарівність і щирість, що захоплюють глядачів будь-якого віку. Це казка, яка нагадує: навіть найпростіша дівчина може змінити свою долю, якщо не перестане вірити у себе.
Дотепна й щира історія про пошуки шукає любові, спокою і трохи гармонії у власному життєвому хаосі.
У неділю, 19 жовтня о 17:00 – комедія «Корвалол для Вероніки». Автор та режисер-постановник – заслужений діяч мистецтв України Орест Огородник. Тривалість – 2 години 20 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).
Герої потрапляють у кумедні, несподівані ситуації, намагаючись зрозуміти себе та оточуючих. Попри легкий гумор, вистава торкається тем самотності, віку та пошуку справжніх почуттів. Це сміх крізь сльози, який залишає теплий післясмак і відчуття надії.
Стежити за репертуаром Волинського академічного обласного українського музично-драматичного театр імені Тараса Шевченка можна також у соцмережах:
☑️ YouTube
☑️ Іnstagram
☑️ Viber
☑️ Telegram
☑️ TikTok
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Відтепер оператори блокуватимуть спам-номери: інструкція
Сьогодні, 11:30
На Донеччині обірвалося життя Героя Романа Ткачука із Волині
Сьогодні, 11:04
Людина, яка прагне зберегти себе і свій дім у мінливому світі: огляд вистав у Луцьку 7 – 12 жовтня
Сьогодні, 10:45
Експорт Китаю до росії обвалився до мінімуму за сім місяців
Сьогодні, 10:43