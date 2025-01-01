Волинянин за 16 тисяч доларів хотів переправити трьох чоловікві за кордон, двоє з них перебували у СЗЧ
Сьогодні, 16:40
СБУ та Держприкордонслужба ліквідували чергову «схему для ухилянтів».
Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.
Служба безпеки України спільно з Держприкордонслужбою ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.
У ході комплексних заходів затримано 38-річного волинянина, який намагався незаконно переправити трьох ухилянтів через державний кордон України.
За матеріалами справи, його «клієнтами» виявилися троє військовозобов’язаних чоловіків, двоє з яких на момент затримання перебували в СЗЧ.
Вартість таких «послуг» складала 16 тис. дол. з трьох осіб.
Правоохоронці затримали фігуранта на Волині під час слідування у напрямку державного кордону.
За матеріалами СБУ зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно з Держприкордонслужбою, Нацполіцією та за процесуального керівництва обласної прокуратури.
