Волинянин за 16 тисяч доларів хотів переправити трьох чоловікві за кордон, двоє з них перебували у СЗЧ





Про це



Служба безпеки України спільно з Держприкордонслужбою ліквідували чергову схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон.



У ході комплексних заходів затримано 38-річного волинянина, який намагався незаконно переправити трьох ухилянтів через державний кордон України.



За матеріалами справи, його «клієнтами» виявилися троє військовозобов’язаних чоловіків, двоє з яких на момент затримання перебували в СЗЧ.



Вартість таких «послуг» складала 16 тис. дол. з трьох осіб.

Правоохоронці затримали фігуранта на Волині під час слідування у напрямку державного кордону.



За матеріалами СБУ зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Заходи з викриття проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області спільно з Держприкордонслужбою, Нацполіцією та за процесуального керівництва обласної прокуратури.

