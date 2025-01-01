Юні бійці з Волині завоювати на чемпіонаті світу 16 нагород

Представники Волині завоювали 16 нагород різного гатунку на чемпіонаті світу з бойових мистецтв комбат самозахисту ІСО.

Про це повідомив Воолодимирський міський голова Ігор Пальонка.

Вихованці Володимирської дитячо-юнацької спортивної школи імені Олексія Зінкевича, підопічні Юлії Семко з відділення боксу вдало виступили на змаганнях світового рівня.

Нещодавно вони повернулися з чемпіонату світу з бойових мистецтв комбат самозахисту ІСО, що проходив в Уельсі, та привезли додому 10 золотих, 4 срібних і 2 бронзові нагороди.

Під час зустрічі зі спортсменами міський голова Володимира вручив Юлії Миколаївні Семко, Ігорю Павлюку, Глібу Іванчуку, Тімуру та Артуру Мішаковим посвідчення «Майстер спорту» і відповідні нагрудні знаки.
У ході зустрічі спортсмени поділилися своїми враженнями та емоціями від участі у чемпіонаті, а також наголосили на важливості фінансової підтримки таких змагань.
"Варто зазначити, що міжнародні змагання фінансуються виключно з державного бюджету, у зв’язку з чим, органи місцевого самоврядування не уповноважені покривати такі витрати. Водночас, з місцевого бюджету буде надано грошові винагороди учасникам змагань за здобуті високі результати на чемпіонаті світу — як знак підтримки та стимул для подальших досягнень. Гордимося успіхами наших спортсменів, захоплюємося їхньою наполегливістю та бажанням досягати нових вершин у професійному спорті. Щира подяка їхньому наставнику Юлії Семко за самовіддану працю, віру у своїх вихованців та вагомий внесок у розвиток спорту Володимира", - йдеться у дописі.


