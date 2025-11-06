Розстріляв впритул бійця ЗСУ, який здавався в полон: окупанта уперше засудили до довічного





Про це повідомляє



"Встановлено, що 6 січня 2024 року стрілець штурмового загону "Шторм-V" 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5-ї армії Східного військового округу ЗС РФ під час боїв біля села Приютне Пологівського району розстріляв українського військовополоненого".



Зазначається, що це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл воїна Сил оборони.



Як повідомив прокурор, український захисник вийшов із бліндажу без зброї, підняв руки та чітко показав, що здається в полон. На вимогу військового РФ він став на коліна – і в цю мить окупант відкрив вогонь з автомата. Український воїн помер на місці.



Того ж дня після контрнаступальних дій української армії, окупанта взяли в полон і передали правоохоронцям.



Російський військовий виявився неодноразово судимий у РФ. Щоб уникнути покарання за крадіжку, він підписав контракт зі збройними силами РФ у листопаді 2023 року і його відправили воювати на Запорізький напрямок.

