Розстріляв впритул бійця ЗСУ, який здавався в полон: окупанта уперше засудили до довічного

Російського військового Дмитра Курашова 6 листопада засудили до довічного позбавлення волі за розстріл беззбройного українського військовополоненого на Запоріжжі, прокуратура довела його вину у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним убивством.

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на пресслужби ОГП, СБУ.

"Встановлено, що 6 січня 2024 року стрілець штурмового загону "Шторм-V" 218 танкового полку 127 мотострілецької дивізії 5-ї армії Східного військового округу ЗС РФ під час боїв біля села Приютне Пологівського району розстріляв українського військовополоненого".

Зазначається, що це перший вирок в історії України, коли окупант отримав такий строк саме за розстріл воїна Сил оборони.

Як повідомив прокурор, український захисник вийшов із бліндажу без зброї, підняв руки та чітко показав, що здається в полон. На вимогу військового РФ він став на коліна – і в цю мить окупант відкрив вогонь з автомата. Український воїн помер на місці.

Того ж дня після контрнаступальних дій української армії, окупанта взяли в полон і передали правоохоронцям.

Російський військовий виявився неодноразово судимий у РФ. Щоб уникнути покарання за крадіжку, він підписав контракт зі збройними силами РФ у листопаді 2023 року і його відправили воювати на Запорізький напрямок.

