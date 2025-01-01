Відсьогодні вулицею Клімчука у Луцьку їздитимуть маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 10:28
Сьогодні, 7 листопада, буде відновлено руху громадського транспорту вулицею Климчука Сергія у місті Луцьку.
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Рух автобусних маршрутів № 5 та № 9:
Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка, вулиця Мамсурова і зворотньому напрямку вулицею Мамсурова, бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.
Рух автобусних маршрутів № 10, 11, 28:
Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка і зворотньому напрямку бульваром Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.
Рух автобусним маршрутом № 12, 19:
Вулицею Окружна (СКФ “Україна”), бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, далі по маршруту.
Рух тролейбусних маршрутів №1 та №2:
Вулицею Окружна (СКФ “Україна”), бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, далі по маршруту та в зворотньому напрямку вулиця Гнідавська, Ярослава Мудрого, вул.Окружна (СКФ “Україна”).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у Луцькій міській раді.
Рух автобусних маршрутів № 5 та № 9:
Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка, вулиця Мамсурова і зворотньому напрямку вулицею Мамсурова, бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.
Рух автобусних маршрутів № 10, 11, 28:
Вулицею Ярослава Мудрого, Климчука Сергія, бульвар Івана Газюка і зворотньому напрямку бульваром Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого.
Рух автобусним маршрутом № 12, 19:
Вулицею Окружна (СКФ “Україна”), бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, далі по маршруту.
Рух тролейбусних маршрутів №1 та №2:
Вулицею Окружна (СКФ “Україна”), бульвар Івана Газюка, Климчука Сергія, Ярослава Мудрого, Гнідавська, далі по маршруту та в зворотньому напрямку вулиця Гнідавська, Ярослава Мудрого, вул.Окружна (СКФ “Україна”).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ціни на російську нафту в Азії обвалилися після санкцій проти «Роснефті» та «Лукойла»
Сьогодні, 10:50
Відсьогодні вулицею Клімчука у Луцьку їздитимуть маршрутки та тролейбуси
Сьогодні, 10:28
На Волині затримали бойовика «днр», який хотів утекти до ЄС
Сьогодні, 10:13
У Луцьку на Львівській знайшли тіло чоловіка
Сьогодні, 10:00