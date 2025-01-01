В аварії в Польщі загинула молодь та підлітки з України, - МЗС





Про це повідомило Міністерство закордонних справ України, пише



За інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, 24 грудня на трасі DK39 сталася ДТП, унаслідок якої загинули громадяни України 1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження.



Місцеві правоохоронці проводять слідчі дії. Тим часом українські консули перебувають на контакті з родичами загиблих громадян та з місцевими компетентними органами.



Нагадаємо, за даними правоохоронців, напередодні Різдва на перехресті зіткнулися дві автівки. Загинув 59-річний житель Бжега — водій однієї з машин — та ще п’ятеро людей, які їхали в іншій.



Прокуратура вирішила поки не коментувати перебіг та причини аварії. Як відомо, з 24 по 26 грудня сталося 99 аварій, переважно через погодні умови, небезпечні для водіїв.

