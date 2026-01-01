Коли у Луцьку освячуватимуть воду у Стирі

У Волинській єпархії Православної церкви України повідомили графік освячення води у Луцьку на свято Богоявлення.

Про це йдеться на сторінці єпархії у фейсбуці.

Так, 5–6 січня в обласному центрі відбудеться велике освячення води з нагоди Богоявлення, Хрещення Господнього.

У кафедральному соборі Святої Трійці відбудуться такі Богослужіння, присвячені цьому величному святу:

5 січня (понеділок), Навечір’я Богоявлення (Хрещенський святвечір): 8.00 – Царські часи, зображальні, Вечірня з Літургією, велике освячення води на соборному майдані. 17.00 – Всенічна.

6 січня (вівторок), Богоявлення, Хрещення Господнє: 7.00 – велике освячення води на соборному майдані, 7.30 – Літургія в нижньому храмі, 9.00 – Літургія у верхньому храмі, хресний хід на Стир і велике освячення води.

