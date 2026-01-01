На Волині «швидка» застрягла у снігговому заметі
Сьогодні, 13:40
На Волині рятувальники прийшли на допомогу медикам.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
21 січня о 08:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність допомогти медикам карети швидкої допомоги.
Подія сталася у селищі Шацьк Ковельського району. Карета швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до хворого, потрапила у сніговий замет та не змогла самостійно продовжити рух. В автомобілі перебували водій і парамедик.
На місце події прибули рятувальники 11-го державного пожежно-рятувального поста селища Шацьк. За допомогою буксирувального тросу вони витягнули автомобіль швидкої медичної допомоги на безпечну ділянку дороги, після чого медики змогли продовжити рух за призначенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.
21 січня о 08:53 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про необхідність допомогти медикам карети швидкої допомоги.
Подія сталася у селищі Шацьк Ковельського району. Карета швидкої медичної допомоги, що прямувала на виклик до хворого, потрапила у сніговий замет та не змогла самостійно продовжити рух. В автомобілі перебували водій і парамедик.
На місце події прибули рятувальники 11-го державного пожежно-рятувального поста селища Шацьк. За допомогою буксирувального тросу вони витягнули автомобіль швидкої медичної допомоги на безпечну ділянку дороги, після чого медики змогли продовжити рух за призначенням.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині «швидка» застрягла у снігговому заметі
Сьогодні, 13:40
На Волині горів автомобіль
Сьогодні, 13:07
Через перевтому у Києві померли два слюсарі аварійних бригад
Сьогодні, 12:10
На Донеччині зупинилося серце Героя Олега Оменюка із Волині
Сьогодні, 11:52