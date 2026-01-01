Скандал у школі на Волині: поведінку логопедині розглядають дві комісії





Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, пише



"Така поведінка педагога неприпустима, — заявила омбудсменка. — Звертаюся до педагогів-колег: не потрібно виправдань “довели тощо”. Триматиму цю ситуацію на контролі".



Що відомо про ситуацію з вчителем-логопедом



6 березня у місцевих пабліках анонімний учасник поширив відео, на якому педагогиня у присутності поліції грубо поводить себе та лається. Також на відео присутня дитина та правоохоронці.



У коментарях до відео користувачі розповіли, що спершу логопединя при дітях образила вчительку молодших класів і силоміць забрала одного з учнів до свого кабінету. Батьки школярів викликали поліцію.



Зі слів омбудсменки, конфлікт розпочався 4 березня та продовжився 5 березня. В обох випадках у навчальний заклад викликали поліцію, яка зафіксувала поведінку педагога та склала відповідні протоколи.



Також у своєму дописі Надія Лещик зазначила, що у пункті 3 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України йдеться, що додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи.

