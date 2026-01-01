Скандал у школі на Волині: поведінку логопедині розглядають дві комісії

Скандал у школі на Волині: поведінку логопедині розглядають дві комісії
Через ситуацію з поведінкою вчительки-логопедині Камінь-Каширського ліцею №1 ім. Євгена Шабліовського утворили дві комісії для службового розслідування — у навчальному закладі та в місцевому управлінні гуманітарної політики.

Про це повідомила освітня омбудсменка Надія Лещик, пише Суспільне.

"Така поведінка педагога неприпустима, — заявила омбудсменка. — Звертаюся до педагогів-колег: не потрібно виправдань “довели тощо”. Триматиму цю ситуацію на контролі".

Що відомо про ситуацію з вчителем-логопедом

6 березня у місцевих пабліках анонімний учасник поширив відео, на якому педагогиня у присутності поліції грубо поводить себе та лається. Також на відео присутня дитина та правоохоронці.

У коментарях до відео користувачі розповіли, що спершу логопединя при дітях образила вчительку молодших класів і силоміць забрала одного з учнів до свого кабінету. Батьки школярів викликали поліцію.

Зі слів омбудсменки, конфлікт розпочався 4 березня та продовжився 5 березня. В обох випадках у навчальний заклад викликали поліцію, яка зафіксувала поведінку педагога та склала відповідні протоколи.

Також у своєму дописі Надія Лещик зазначила, що у пункті 3 частини 1 статті 41 Кодексу законів про працю України йдеться, що додатковою підставою розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця є вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, несумісного з продовженням даної роботи.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, школа, логопединя
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Стало відоме ім’я депутата Волинської обласної ради, якому вручили підозру за службову недбалість
У міського голови Ківерців Олександра Ковальчука проходять обшуки. ВІДЕО
Керівника офісу водних ресурсів Романа Євлікова, якого викрили на хабарництві, відсторонили від посади
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Вантажівка влетіла в опору біля «Там-Таму» в Луцьку
Сьогодні, 10:08
Трамп провів телефонну розмову з путіним: говорили про війну в Україні та бойові дії в Ірані
Сьогодні, 10:03
Скандал у школі на Волині: поведінку логопедині розглядають дві комісії
Сьогодні, 09:47
Контрнаступ 2026: звільнена майже вся територія Дніпропетровської області
Сьогодні, 09:20
На роковини вторгнення загинув морпіх із Волині
Сьогодні, 09:14
Медіа
відео
1/8