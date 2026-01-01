Готуйте гаманці: дві категорії продуктів відчутно здорожчають у квітні





Такі прогнози озвучила головна наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Інна Сало, пише



За словами експертки, 88% овочів і 80% фруктів вирощуються господарствами населення, тому ціни сильно залежать від сезонних умов та логістики.



Через витрати на зберігання та транспортування у квітні 2026 року очікується сезонне підвищення цін:



Овочі — до +5%



Фрукти — до +7%



Ціни на продукти в Україні — останні новини



В Україні дорожчають овочі. Зокрема, ціни підскочили на популярний у споживачів огірок. Також зросла вартість моркви. Також здорожчав часник (115-125 грн/кг).



Серед овочів найбільше продають білокачанну капусту (10-12 грн/кг), і її пропозиція продовжує зростати. Частіше почали пропонувати цибулю (68-68 грн/кг) та картоплю (10-14 грн/кг), зокрема з’явилася молода картопля з Єгипту та українських теплиць півдня. У фруктовому сегменті лідирують яблука з України та Ірану, їхня пропозиція продовжує зростати (30-45 грн/кг).



В Україні до кінця березня 2026 року зросли ціни на молочну продукцію. Діапазон змін вартості — до 12%.



За даними експерта, на здорожчання впливають світові тенденції, витрати на пальне та скорочення поголів’я худоби в господарствах



Держстат своєю чергою повідомляв, що у лютому 2026 року споживчі ціни в Україні зросли на 1%, водночас найбільший стрибок вартості зафіксовано на овочі та тарифи мобільного зв’язку. Базова інфляція склала 0,7% та 7,0% відповідно.

В Україні у квітні здорожчають фрукти та овочі, незважаючи на те, що вартість деяких продуктів впала.

