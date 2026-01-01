$500 тисяч доларів готівки і нерухомість родини: що задекларував заступник начальника поліції Волині
Сьогодні, 20:29
Заступник начальника Головного управління Національної поліції у Волинській області Сергій Балик задекларував майже 7,4 мільйона гривень доходу сім’ї та півмільйона доларів заощаджень. Їздить правоохоронець на татовій Toyota, дружина і син володіють кількома квартирами у Харкові, торік Балики орендували два помешкання на околицях Луцька.
Декларацію про майно і доходи заступник начальник ГУНП у Волинській області подав 16 березня 2026 року, пише Сила Правди.
Харків’янина, полковника поліції Сергія Балика призначили на посаду заступника начальника ГУНП у Волинській області у лютому 2025-го. За майже рік роботи у нашій області він заробив 760,5 тисяч гривень зарплати, ще 89,7 тисячі гривень мав від ГУНП у Харківській області. Таким чином в поліції йому в середньому нараховували майже 71 тисячу гривень щомісяця.
Крім того, посадовець задекларував 8,5 тисяч гривень відсотків від «Приватбанку». Дружина Ольга Балик торік заробила 5,9 мільйона як підприємиця, діяльність, пов’язану з фітнесклубами та спортом, вона веде з 2023 року. Понад 612 тисяч гривень вона заробила від здачі майна в оренду благодійній організації «Харківські самаритяни» та Представництву міжнародного медичного корпусу в Україні. У декларації вказано також 892 гривні відсотків від «Приватбанку».
Яке саме майно здавала в оренду підприємиця – невідомо. Проте, згідно з декларацією чоловіка, вона володіє двома квартирами в Харкові на майже на 164 кв. м (право власності з 2016 року) і на 42,5 кв. м (право власності з 2020 року). Син Роман Балик з 2018-го також має у власності квартиру на 113,4 квадрата і гараж на 14,3 квадрата у Харкові. Єдине власне майно заступника начальника ГУНП Сергія Балика – це ділянка площею два гектари у селі Липці на Харківщині.
На Волині сім’я торік орендувала два житла. З початку року Сергій Балик користувався квартирою площею 71 метр квадратний у Липинах, яка належала Діані Кравченко. З липня 2025-го сім’я користувалася будинком на 117 квадратів у Тарасовому, який належить синові депутата Луцькради Романа Бондарука Данилові Бондаруку.
Торік Ольга та Сергій Балики на двох зберігали 470 тисяч доларів і 28 тисяч євро готівкою та майже 191 тисячу гривень на рахунках у банку.
Їздив посадовець ГУНП на авто Toyota Camry Hybrid 2024 року випуску, яку того ж таки року зареєстрували на тата правоохоронця Олександра Балика. Дружина мала право керування автомобілом Lexus RX 350 2022 року випуску, який належить Вікторії Костенко. Вартість автомобілів в декларації не вказана. Проте на сайтах з продажу машин залежно від стану авто Lexus RX 350 2022 року випуску коштує від 40 до майже 100 тисяч доларів, а Toyota Camry Hybrid 2024 року випуску від 31 до 50 тисяч доларів.
Коментарі 1
В якому "світі" ми існуємо,ЖАХ.Але це наша відповідальність,на жаль.
