Вкрали біля церкви: як покарали вилинян за угон авто





Про це йдеться у вироку Любомльського районного суду, пишуть



Інцидент стався 25 лютого 2026 року в селищі Головне Ковельського району. Скориставшись відсутністю власника та свідків, Дмитро Т. і Владислав С. заволоділи автомобілем Daihatsu Sirion вартістю 156 460 гривень.



Волиняни поїхали до лісової зони, але водій не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. Через значний покрив снігу ті не змогли виштовхати автівку на дорогу, покинувши її.



Дії кваліфікували за ч.2 ст.289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб).



На судовому засіданні обвинувачені визнали свою вину і пояснили, що взяли чужу автівку біля церкви, аби покататися. Потерпіла претензій до обвинувачених не мала, збитки їй відшкодовано.



Суд призначив волинянам по п'ять років позбавлення волі, але обидва замість тюрми матимуть рік іспитового строку.

