Лучанин продав 20 автівок, ввезених для ЗСУ: як його покарав суд

Судять волинянина, який продавав автомобілі, ввезені для ЗСУ.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт щодо волинянина – учасника схеми продажу легкових автомобілів, ввезених в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для потреб Збройних Сил України.

Встановлено, що житель міста Луцьк організовував продаж транспортних засобів, ввезених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю нібито для ЗСУ. Йдеться про реалізацію щонайменше 20 контрабандних автомобілів.

Покупців чоловік шукав через оголошення на онлайн-платформах та у соціальних мережах. Він знав про незаконне походження транспортних засобів та діяв з корисливих мотивів. Кошти, отримані як винагороду за надані послуги, використовував для особистих потреб.

Волинянина обвинувачують у пособництві у контрабанді підакцизних товарів, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 201-4 та ч. 1 ст. 209 КК України).
Матеріали щодо осіб, які безпосередньо переміщували автомобілі через митний кордон України, виділені в окреме провадження.
