Екскерівник Офісу президента Єрмак отримав підозру від САП і НАБУ





Про це повідомляє



Джерело повідомило РБК-Україна, що йдеться про екскерівника ОП Андрія Єрмака.



"НАБУ і САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. Про підозру повідомили одному з її учасників - колишньому керівнику Офісу президента України", - йдеться у заяві.



Підозру оголосили за ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом). Вона передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років з конфіскацією майна.



Наразі тривають невідкладні слідчі дії.



Що передувало

Сьогодні, 11 травня, НАБУ і САП проводили слідчі дії з екскерівником ОП Андрієм Єрмаком.



Причина слідчих дій не уточнювалась, але в листопаді минулого року до Єрмака вже приходили з обшуками в рамках резонансної справи "Мідас". Того ж дня його було звільнено з посади керівника Офісу президента.



Справа "Мідас"

Нагадаємо, минулого року НАБУ викрило корупційну схему в "Енергоатомі". За версією слідства, злочинці вимагали від контрагентів підприємства відкати у розмірі 10-15% вартості контракту.



У ЗМІ на тлі розслідування з'явилися чутки, що одним із фігурантів може бути тодішній керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



Як відомо, Єрмак фігурує на так званих "плівках Міндіча" та підозрюється в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці. Коли справа стала резонансною, почали випливати псевдоніми фігурантів схем.



Спочатку повідомлялось, що ексочільник Офісу президентпа України фігурував на плівках під псевдонімом "Алі-Баба", однак пізніше детектив у справі назвав інший псевдонім Єрмака - "Хірург".

