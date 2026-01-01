Де і коли дивитися фінал "Євробачення-2026": коли виступить Leléka і як голосувати
Сьогодні, 18:10
Фінал "Євробачення-2026" відбудеться 16 травня. У його першій половині виступить представниця України Leléka з піснею Ridnym. Розповідаємо, де і коли дивитися фінал.
Передшоу та коментаторська
Передшоу можна буде дивитися на телеканалі Суспільне Культура і на сайтах Суспільне Культура та Суспільне Євробачення о 21:00.
Ведучим передшоу та трансляції півфіналу буде Тімур Мірошниченко. Його співкоментаторкою стане Alyona Alyona. За їхнім коментуванням можна буде слідкувати на YouTube-каналі Євробачення Україна. Важливо: на цьому YouTube-каналі буде трансляція саме з коментаторської, трансляції виступів учасників на цьому каналі не буде.
Де і коли дивитися фінал
Його можна дивитися та слухати на:
- сайті Суспільне Культура та Суспільне Євробачення;
телеканалі Суспільне Культура;
- Радіо Промінь.
Коли виступає Україна у фіналі "Євробачення"
Україна виступатиме у першій половині шоу під номером 7.
Порядок виступів фіналістів
Данія: Søren Torpegaard Lund — Før vi går hjem
Німеччина: Sarah Engels — Fire
Ізраїль: Noam Bettan — Michelle
Бельгія: Essyla — Dancing on the Ice
Албанія: Alis — Nân
Греція: Akylas — Ferto
Україна: Leléka — Ridnym
Австралія: Delta Goodrem — Eclipse
Сербія: Lavina — Kraj Mene
Мальта: Aidan — Bella
Чехія: Daniel Žižka — Crossroads
Болгарія: Dara — Bangaranga
Хорватія: Lelek — Andromeda
Велика Британія: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
Франція: Monroe — Regarde!
Молдова: Satoshi — Viva, Moldova!
Фінляндія: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — Liekinheitin
Польща: Alicja — Pray
Литва: Lion Ceccah — Sólo Quiero Más
Швеція: Felicia — My System
Кіпр: Antigoni — Jalla
Італія: Sal Da Vinci — Per Sempre Sì
Норвегія: Jonas Lovv — Ya ya ya
Румунія: Alexandra Căpitănescu — Choke Me
Австрія: Cosmó — Tanzschein
Як проголосувати у фіналі "Євробачення-2026"
Для країн — учасниць "Євробачення" у фіналі голосування розпочнеться перед виконанням першої пісні. Воно триватиме протягом усіх виступів і приблизно 40 хвилин після виконання останньої пісні. Проголосувати можна до 10 разів.
Голосувати за представника чи представницю своєї країни не можна.
Також можливе голосування у категорії "Решта світу". Воно розпочнеться приблизно опівночі перед початком фіналу, закриється перед початком прямого ефіру та знову відкриється перед виконанням першої пісні. Після цього воно залишатиметься відкритим протягом усього прямого ефіру та приблизно 40 хвилин після останнього виступу.
Крім глядачів, виступи учасників оцінюватиме професійне журі.
