За Єрмака внесли вже повну суму застави





Про це hromadske повідомили у Вищому антикорупційному суді, пише



Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО.



Адвокат Єрмака, Ігор Фомін, зазначав, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але «ситуація стояла», через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка «складно приймає» платежі.



Хто давав гроші на заставу за Єрмака?

Нагадаємо, ВАКС призначив Єрмаку два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень.



Про свій внесок розміром 8 мільйонів гривень на заставу для Єрмака публічно оголосила Роза Тапанова — юристка, призначена урядом членкиня наглядової ради «Ощадбанку», членкиня наглядової ради «Укрнафти», яка після повномасштабного вторгнення росії в Україну почала займатися новою концепцією заповідника «Бабин Яр». Bihus.Info називало Розу Тапанову колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака.



За даними медіа, ще 30 мільйонів гривень вніс Сергій Ребров — відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років.



9,8 мільйона гривень надійшло від компанії «Міраліф», пишуть «Схеми» з посиланням на джерела. Фірма, зареєстрована у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, вказує основним видом своєї діяльності — послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.



Ще 5 мільйонів гривень застави вніс адвокат колишнього очільника Офісу президента, Ігор Фомін.



За даними джерел «Схем», 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба — адвокат і колишній партнер об’єднання Asters. Символічні 666 гривень внеску в заставу зробив Григорій Гришкан — український актор, продюсер і громадський діяч.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На заставу за ексголову Офісу президента Андрія Єрмака внесли повну необхідну суму — 140 мільйонів гривень.Про це hromadske повідомили у Вищому антикорупційному суді, пише Громадське Поповнювати рахунок для внесення застави охочі могли і протягом вихідних, але ВАКС перевіряє наявність коштів у робочий день. Тож, попри активний збір коштів на заставу, 16 та 17 травня Андрій Єрмак провів у СІЗО.Адвокат Єрмака, Ігор Фомін, зазначав, що всю суму могли зібрати вже станом на вечір 15 травня, але «ситуація стояла», через фінансовий моніторинг та особливості роботи банківської системи, яка «складно приймає» платежі.Хто давав гроші на заставу за Єрмака?Нагадаємо, ВАКС призначив Єрмаку два місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 мільйонів гривень.Про свій внесок розміром 8 мільйонів гривень на заставу для Єрмака публічно оголосила Роза Тапанова — юристка, призначена урядом членкиня наглядової ради «Ощадбанку», членкиня наглядової ради «Укрнафти», яка після повномасштабного вторгнення росії в Україну почала займатися новою концепцією заповідника «Бабин Яр». Bihus.Info називало Розу Тапанову колишньою бізнес-партнеркою Андрія Єрмака.За даними медіа, ще 30 мільйонів гривень вніс Сергій Ребров — відомий багаторічний футболіст київського «Динамо», тренер, очільник національної збірної з футболу протягом трьох років.9,8 мільйона гривень надійшло від компанії «Міраліф», пишуть «Схеми» з посиланням на джерела. Фірма, зареєстрована у селі Софіївська Борщагівка під Києвом, вказує основним видом своєї діяльності — послуги з надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.Ще 5 мільйонів гривень застави вніс адвокат колишнього очільника Офісу президента, Ігор Фомін.За даними джерел «Схем», 6,5 мільйона гривень вніс Сергій Свириба — адвокат і колишній партнер об’єднання Asters. Символічні 666 гривень внеску в заставу зробив Григорій Гришкан — український актор, продюсер і громадський діяч.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію