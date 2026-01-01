Немовлята з Волинського перинатального центру отримали свої перші вишиванки. ФОТО
Сьогодні, 01:15
Особливі подарунки у День вишиванки отримали маленькі українці та україночки, які вирушили додому із Волинського обласного перинатального центру — перше національне вишите вбрання.
Про це повідомили у Волинському обласному медоб'єднанні захисту материнства і дитинства.
Перші вишиванки ми також подарували немовлятам, які лікуються у відділеннях анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. Сподіваємось, що для кожної родини ці сорочечки стануть особливим оберегом та спогадом про турботу медиків у перші дні життя дитини.
Також батькам подарували «Книги гідності», в яких вонр зможуть зафіксувати найважливіші моменти та досягнення їхніх дітей, починаючи з перших днів життя.
