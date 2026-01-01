На Волині підліток отруївся парами бензину та потрапи у лікарню





Про це йдеться у постанові Маневицького районного суду, - пише



За матеріалами справи, ввечері 16 травня чоловік ухилився від виконання обов’язків щодо виховання сина 2012 року народження, що призвело до його госпіталізації у реанімаційне відділення КНП «Маневицька багатопрофільна лікарня» з діагнозом – отруєння та опік обличчя випарами бензину.



Волинянин у суд не прийшов, але подав заяву про визнання провини, просив суворо не карати.



Після дослідження протоколу про адмінпорушення, рапорту та медичної документації суддя призначив батьку адміністративне стягнення у виді попередження.

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