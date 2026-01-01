Підозрюють у розтраті понад пів мільйона: суд арештував землю директора профколеджу на Волині





Про це йдеться в ухвалі слідчого судді, повідомляє



Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили про підозру директору «Регіонального професійного коледжу м. Володимир» Юрію Мозолю. За версією слідства, посадовець у змові з представниками приватного підприємства «МАРШАЛ ЮА» здійснив розтрату бюджетних коштів.



Судове слідство встановило, що навчальний заклад мав отримати фінансування на створення навчально-практичного центру. Директор, зловживаючи службовим становищем, уклав договір на постачання дискової борони Rol-EX BTHC-600.



Згідно з висновками експертизи, ринкова вартість техніки на момент закупівлі становила близько 1,15 млн грн, проте коледж придбав її за 1,67 млн грн. Таким чином, переплата склала 524 845 гривень, що завдало бюджету шкоди у великих розмірах.



У межах кримінального провадження (ч. 4 ст. 191 КК України) слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного, щоб у подальшому забезпечити відшкодування завданих збитків.



Під арешт потрапили три земельні ділянки, що перебувають у власності посадовця:



Дві ділянки площею 0,4 га та 0,12 га в смт Сенкевичівка Луцького (колишнього Горохівського) району.



Земельна ділянка площею 2,4 га на території Колодеженської сільської ради.



Під час судового засідання слідчий наполягав на повній забороні відчуження та користування, проте захист підозрюваного виступив проти. В результаті суддя частково задовольнив клопотання: на всі три ділянки накладено арешт із забороною лише на їх відчуження (продаж, дарування тощо). Водночас посадовець зможе продовжувати обробляти ці землі.



Наразі триває досудове розслідування.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Володимирський міський суд наклав арешт на земельні ділянки, що належать керівнику одного з закладів професійної освіти Володимира. Посадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі сільськогосподарської техніки.Про це йдеться в ухвалі слідчого судді, повідомляє «БУГ» Нагадаємо, раніше правоохоронці оголосили про підозру директору «Регіонального професійного коледжу м. Володимир». За версією слідства, посадовець у змові з представниками приватного підприємства «МАРШАЛ ЮА» здійснив розтрату бюджетних коштів.Судове слідство встановило, що навчальний заклад мав отримати фінансування на створення навчально-практичного центру. Директор, зловживаючи службовим становищем, уклав договір на постачання дискової борони Rol-EX BTHC-600.Згідно з висновками експертизи, ринкова вартість техніки на момент закупівлі становила близько 1,15 млн грн, проте коледж придбав її за 1,67 млн грн. Таким чином, переплата склала 524 845 гривень, що завдало бюджету шкоди у великих розмірах.У межах кримінального провадження (ч. 4 ст. 191 КК України) слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна підозрюваного, щоб у подальшому забезпечити відшкодування завданих збитків.Під арешт потрапили три земельні ділянки, що перебувають у власності посадовця:Дві ділянки площею 0,4 га та 0,12 га в смт Сенкевичівка Луцького (колишнього Горохівського) району.Земельна ділянка площею 2,4 га на території Колодеженської сільської ради.Під час судового засідання слідчий наполягав на повній забороні відчуження та користування, проте захист підозрюваного виступив проти. В результаті суддя частково задовольнив клопотання: на всі три ділянки накладено арешт із забороною лише на їх відчуження (продаж, дарування тощо). Водночас посадовець зможе продовжувати обробляти ці землі.Наразі триває досудове розслідування.

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