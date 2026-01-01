Військові підтвердили український наступ біля Лимана, але закликали до інформаційної тиші

Військові підтвердили український наступ біля Лимана, але закликали до інформаційної тиші
Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив, що українські військові перейшли в контранступ на півночі Донецької області.

Про це він заявив у відеозверненні, пише Громадське.

Білецький оголосив, що українські військові в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації росіян та зачистили 75 км². Ще 10 км² — вдалося деокупувати. Загалом звільнити змогли населений пункт Середнє, а зачистити — Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.

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Теги: Росія, війна, Україна, наступ
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