Військові підтвердили український наступ біля Лимана, але закликали до інформаційної тиші
Сьогодні, 10:13
Командувач Третього армійського корпусу Андрій Білецький підтвердив, що українські військові перейшли в контранступ на півночі Донецької області.
Про це він заявив у відеозверненні, пише Громадське.
Білецький оголосив, що українські військові в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації росіян та зачистили 75 км². Ще 10 км² — вдалося деокупувати. Загалом звільнити змогли населений пункт Середнє, а зачистити — Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.
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Про це він заявив у відеозверненні, пише Громадське.
Білецький оголосив, що українські військові в режимі інформаційної тиші підрозділи ліквідували осередки інфільтрації росіян та зачистили 75 км². Ще 10 км² — вдалося деокупувати. Загалом звільнити змогли населений пункт Середнє, а зачистити — Новоселівку, Олександрівку, Ярову та околиці Корового Яру.
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