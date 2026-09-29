Ревізія офіцерів Генштабу: головнокомандувач ЗСУ хоче залишити тих, хто мав реальний бойовий досвід з 2022 року

Михайло Драпатий почав переглядати офіцерів Генерального штабу і хоче залишити на посадах переважно тих, хто мав реальний бойовий досвід з 2022 року.



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«28 вересня головком особисто зібрав керівників усіх структурних підрозділів ГШ і досить чітко пояснив, чого від них очікує. Основний посил такий: якщо від військ вимагаємо змінюватися, то починати треба із себе», — каже співрозмовник УП.



За словами джерела видання, до 2 жовтня керівники мають подати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні «батальйон — бригада — корпус — угруповання військ».



Таке рішення не означає, що всіх офіцерів без бойового досвіду звільнять — частину з них планують направити у війська, а на посади в Генштаб на їхнє місце відібрати офіцерів з актуальним бойовим досвідом.



Крім того, до 2 жовтня офіцери, які мають право на звільнення та пенсію, мають «визначитися зі своїм майбутнім».



За словами співрозмовника УП, таке рішення Драпатого вже викликало спротив — деякі офіцери намагаються через різні канали уникнути переміщення або розв'язати своє питання через начальника Генштабу.



«Бойовий досвід, звісно, не є єдиним критерієм професійності, але стратегічний штаб під час війни не може втрачати зв’язок із тим, що реально відбувається у військах. Генштаб має бути сервісом для військ і давати їм рішення, які допомагають воювати ефективніше», — додав співрозмовник.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Головнокомандувач ЗСУпочав переглядати офіцерів Генерального штабу і хоче залишити на посадах переважно тих, хто мав реальний бойовий досвід з 2022 року.Про це «Українській правді» розповів один з офіцерів Генштабу.«28 вересня головком особисто зібрав керівників усіх структурних підрозділів ГШ і досить чітко пояснив, чого від них очікує. Основний посил такий: якщо від військ вимагаємо змінюватися, то починати треба із себе», — каже співрозмовник УП.За словами джерела видання, до 2 жовтня керівники мають подати інформацію щодо офіцерів і генералів Генштабу, які з 2022 року не мали практичного досвіду виконання бойових завдань у складі угруповань на рівні «батальйон — бригада — корпус — угруповання військ».Таке рішення не означає, що всіх офіцерів без бойового досвіду звільнять — частину з них планують направити у війська, а на посади в Генштаб на їхнє місце відібрати офіцерів з актуальним бойовим досвідом.Крім того, до 2 жовтня офіцери, які мають право на звільнення та пенсію, мають «визначитися зі своїм майбутнім».За словами співрозмовника УП, таке рішення Драпатого вже викликало спротив — деякі офіцери намагаються через різні канали уникнути переміщення або розв'язати своє питання через начальника Генштабу.«Бойовий досвід, звісно, не є єдиним критерієм професійності, але стратегічний штаб під час війни не може втрачати зв’язок із тим, що реально відбувається у військах. Генштаб має бути сервісом для військ і давати їм рішення, які допомагають воювати ефективніше», — додав співрозмовник.

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