Нідерланди нададуть Україні безпілотники і ракети ППО на 500 млн євро

Нідерланди виділять Україні новий пакет військової допомоги обсягом 500 млн євро. До нього увійдуть засоби ППО та безпілотники для захисту від російських обстрілів.Як повідомляє, про це заявив прем’єр-міністр Нідерландівпід час спілкування з медіа разом із президентом УкраїниПід час спілкування з журналістами Роб Єттен підтвердив надання додаткових 500 млн євро на оборонні потреби України.У межах цієї допомоги українські сили отримають необхідні дрони та засоби ППО для захисту критичної інфраструктури та цивільного населення від регулярних повітряних ударів з боку РФ.Своєю чергою Володимир Зеленський подякував уряду Нідерландів за вагому підтримку України, особливо в період масованих атак на енергосистему."Я хочу подякувати за новий пакет, про який зараз сказав Роб. Для нас він дуже потрібний, особливо в цей період масованих атак на нашу енергетичну систему. Новий пакет військової підтримки для нас, обсяг 500 млн євро. Пакет, який готується саме зараз, восени. Це те, що дійсно вагомо, зокрема для відбиття цих повітряних атак", - наголосив Зеленський.За словами президента, наразі ключовим дефіцитом для України залишаються ракети, зокрема антибалістичні, які необхідні для перехоплення ворожих ракет.Нагадаємо, що уряд Нідерландів оголосив про надання Україні 1,2 млрд євро невійськової допомоги на найближчі три роки, про що повідомлялося перед візитом президента Володимира Зеленського до Гааги.Нідерланди також допомагають Україні посилити ефективність винищувачів F-16 для збиття російських реактивних "Шахедів".Окрім цього, амстердамський уряд активно залучається до захисту критичної інфраструктури та посилення української ППО.