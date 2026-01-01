У Луцьку через свічку ледь на згоріла квартира

У Луцьку через свічку ледь на згоріла квартира
В обласному центрі Волині рятувальники ліквідували пожежу в квартирі на проспекті Перемоги.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

Повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі надійшло до служби порятунку "101" сьогодні о 09:16.

По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті. О 09:38 вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих немає.

Причина пожежі — необережність під час користування свічкою.

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Теги: Волинь, Луцьк, свічка, пожежа, ДСНС
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