У Луцьку через свічку ледь на згоріла квартира





Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.



Повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі надійшло до служби порятунку "101" сьогодні о 09:16.



По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті. О 09:38 вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих немає.



Причина пожежі — необережність під час користування свічкою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В обласному центрі Волині рятувальники ліквідували пожежу в квартирі на проспекті Перемоги.Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.Повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі надійшло до служби порятунку "101" сьогодні о 09:16.По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті. О 09:38 вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих немає.Причина пожежі — необережність під час користування свічкою.

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