У Луцьку через свічку ледь на згоріла квартира
Сьогодні, 01:15
В обласному центрі Волині рятувальники ліквідували пожежу в квартирі на проспекті Перемоги.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі надійшло до служби порятунку "101" сьогодні о 09:16.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті. О 09:38 вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
Причина пожежі — необережність під час користування свічкою.
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Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
Повідомлення про пожежу в квартирі на першому поверсі надійшло до служби порятунку "101" сьогодні о 09:16.
По прибуттю на місце події рятувальники встановили, що займання виникло в житловій кімнаті. О 09:38 вогнеборці ліквідували пожежу. Постраждалих немає.
Причина пожежі — необережність під час користування свічкою.
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